Querétaro se alista para captar inversión farmacéutica y la relocalización de manufactura

San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- Querétaro se prepara para captar la ola de relocalización industrial que, según el gobierno federal, moverá cadenas de suministro de Asia hacia Norteamérica e impulsará la llegada de capitales farmacéuticos y de manufactura, afirmó César Gutiérrez Sánchez, coordinador en Querétaro del Corredor Económico del Bienestar.
En entrevista, el funcionario federal vinculó esa expectativa con la inversión farmacéutica anunciada desde el gobierno federal —más de 21,000 millones de pesos comprometidos por empresas del ramo dentro del Plan México— y con capitales de origen canadiense y europeo que, dijo, podrían escalar tras la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.
México, en la antesala de un repunte
Gutiérrez Sánchez sostuvo que "el desarrollo económico de nuestro país va a tener un repunte" por el traslado de empresas estadounidenses con operaciones en Asia hacia la región de Norteamérica.
En ese reacomodo, advirtió, "uno de los países más beneficiados será México" por los altos costos de producción en Estados Unidos y Canadá.
El coordinador llamó a no bajar la guardia. "Vienen grandes momentos", expresó, al describir un escenario en el que la planeación anticipada definirá qué entidades aprovechan el movimiento de inversión.
Cámaras y universidades, en la estrategia
La preparación, explicó, se trabaja junto con las cámaras de comercio y la industria, e involucra a las universidades como semillero del talento que requerirá la siguiente etapa productiva. El planteamiento se conecta con el rebote de inversión que el estado prevé tras la revisión del T-MEC y con la vinculación que impulsan el distintivo Hecho en México y la alianza con MIPyMES firmada en enero.