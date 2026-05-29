Querétaro se alista para captar inversión farmacéutica y la relocalización de manufactura

El coordinador federal anticipa que capitales de Asia, Canadá y Europa moverán cadenas de suministro hacia Norteamérica, con México como gran beneficiario.

César Gutiérrez Sánchez habla en entrevista sobre la relocalización industrial y la inversión farmacéutica que podría llegar a Querétaro

El coordinador del Corredor Económico del Bienestar anticipó que la relocalización industrial beneficiará a México y a Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- Querétaro se prepara para captar la ola de relocalización industrial que, según el gobierno federal, moverá cadenas de suministro de Asia hacia Norteamérica e impulsará la llegada de capitales farmacéuticos y de manufactura, afirmó César Gutiérrez Sánchez, coordinador en Querétaro del Corredor Económico del Bienestar.

En entrevista, el funcionario federal vinculó esa expectativa con la inversión farmacéutica anunciada desde el gobierno federal —más de 21,000 millones de pesos comprometidos por empresas del ramo dentro del Plan México— y con capitales de origen canadiense y europeo que, dijo, podrían escalar tras la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

México, en la antesala de un repunte

Gutiérrez Sánchez sostuvo que "el desarrollo económico de nuestro país va a tener un repunte" por el traslado de empresas estadounidenses con operaciones en Asia hacia la región de Norteamérica.

En ese reacomodo, advirtió, "uno de los países más beneficiados será México" por los altos costos de producción en Estados Unidos y Canadá.

El coordinador llamó a no bajar la guardia. "Vienen grandes momentos", expresó, al describir un escenario en el que la planeación anticipada definirá qué entidades aprovechan el movimiento de inversión.

Cámaras y universidades, en la estrategia

La preparación, explicó, se trabaja junto con las cámaras de comercio y la industria, e involucra a las universidades como semillero del talento que requerirá la siguiente etapa productiva. El planteamiento se conecta con el rebote de inversión que el estado prevé tras la revisión del T-MEC y con la vinculación que impulsan el distintivo Hecho en México y la alianza con MIPyMES firmada en enero.

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