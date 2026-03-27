Alertan por robo de medicamentos en autopista Querétaro-Irapuato

Cofepris advierte que Ginatrifil y Ditizidol Forte robados carecen de garantía sanitaria.

Medicamentos Ginatrifil y Ditizidol Forte incluidos en alerta sanitaria por robo en autopista Querétaro-Irapuato

Los lotes comprometidos de Ginatrifil y Ditizidol Forte carecen de garantía de almacenamiento adecuado tras el asalto (Foto: archivo)

Foto: Archivo
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Dos medicamentos robados en la autopista Querétaro-Irapuato representan un riesgo sanitario para quien los adquiera fuera de canales autorizados, advirtió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Se trata de Ginatrifil, una crema con betametasona, gentamicina y clotrimazol, y Ditizidol Forte, tabletas de diclofenaco con complejo B, ambos fabricados por Laboratorios Best.

La dependencia federal pidió a la población evitar comprar medicamentos en tianguis, mercados o cualquier punto de venta informal.

Infograf\u00eda alerta sanitaria Cofepris robo medicamentos Ginatrifil Ditizidol Forte autopista Quer\u00e9taro-Irapuato Infografía con los lotes y presentaciones de Ginatrifil y Ditizidol Forte que Cofepris incluyó en alerta sanitaria tras el robo en la autopista Querétaro-IrapuatoInfografia: rotativo.com.mx

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) difundió la alerta y precisó que los lotes sustraídos no corresponden a la totalidad de la producción, pero se desconocen las condiciones de transporte y almacenamiento desde el momento del robo. El lote afectado de Ginatrifil es el 2411063, con caducidad en noviembre de 2026, en presentación de tubo con 40 gramos de crema.

Para Ditizidol Forte, el lote comprometido es el 2411238, con caducidad en diciembre de 2026, en frasco de 30 tabletas. Sin un manejo adecuado de la cadena de frío y distribución farmacéutica, la eficacia del producto queda en entredicho.

El asalto a unidades de carga en corredores carreteros de Querétaro no es un fenómeno aislado. Tramos como el de la autopista 45 hacia Irapuato han registrado incidentes de robo a transporte de mercancía que afectan tanto a la industria logística como a la seguridad de los consumidores finales.

Cuando la carga sustraída incluye fármacos, el riesgo escala porque un medicamento mal almacenado puede perder principios activos o, peor, generar reacciones adversas en el paciente.

Qué hacer si se identifican estos medicamentos en venta informal

Cofepris recomendó a la población adquirir medicamentos únicamente en farmacias establecidas y con receta expedida por un médico. Quien detecte los productos señalados en puestos ambulantes puede presentar una denuncia sanitaria ante la propia comisión. Para reportar efectos adversos tras el uso de cualquier medicamento, la autoridad habilitó el correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

A distribuidores y farmacias, la dependencia les recordó la obligación de verificar facturas y documentación que acredite la procedencia legal de cada lote. En caso de duda sobre la autenticidad del producto o la documentación, deben contactar directamente a Laboratorios Best, titular de ambos registros sanitarios involucrados.

¿Qué pasa si alguien consume un medicamento robado?

Un fármaco que perdió la cadena de custodia puede haber estado expuesto a temperaturas inadecuadas o a contaminación durante el traslado clandestino. Cofepris señaló que bajo esas condiciones no se garantiza la seguridad, eficacia ni calidad del producto, lo que podría derivar en falta de efecto terapéutico o en complicaciones para el paciente. Hasta el momento, no se han reportado casos de daño asociados a estos lotes específicos.

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