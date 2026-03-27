Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Dos medicamentos robados en la autopista Querétaro-Irapuato representan un riesgo sanitario para quien los adquiera fuera de canales autorizados, advirtió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Se trata de Ginatrifil, una crema con betametasona, gentamicina y clotrimazol, y Ditizidol Forte, tabletas de diclofenaco con complejo B, ambos fabricados por Laboratorios Best.

La dependencia federal pidió a la población evitar comprar medicamentos en tianguis, mercados o cualquier punto de venta informal.

Infografía con los lotes y presentaciones de Ginatrifil y Ditizidol Forte que Cofepris incluyó en alerta sanitaria tras el robo en la autopista Querétaro-Irapuato Infografia: rotativo.com.mx

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) difundió la alerta y precisó que los lotes sustraídos no corresponden a la totalidad de la producción, pero se desconocen las condiciones de transporte y almacenamiento desde el momento del robo. El lote afectado de Ginatrifil es el 2411063, con caducidad en noviembre de 2026, en presentación de tubo con 40 gramos de crema.

Para Ditizidol Forte, el lote comprometido es el 2411238, con caducidad en diciembre de 2026, en frasco de 30 tabletas. Sin un manejo adecuado de la cadena de frío y distribución farmacéutica, la eficacia del producto queda en entredicho.

El asalto a unidades de carga en corredores carreteros de Querétaro no es un fenómeno aislado. Tramos como el de la autopista 45 hacia Irapuato han registrado incidentes de robo a transporte de mercancía que afectan tanto a la industria logística como a la seguridad de los consumidores finales.

Cuando la carga sustraída incluye fármacos, el riesgo escala porque un medicamento mal almacenado puede perder principios activos o, peor, generar reacciones adversas en el paciente.

Qué hacer si se identifican estos medicamentos en venta informal

Cofepris recomendó a la población adquirir medicamentos únicamente en farmacias establecidas y con receta expedida por un médico. Quien detecte los productos señalados en puestos ambulantes puede presentar una denuncia sanitaria ante la propia comisión. Para reportar efectos adversos tras el uso de cualquier medicamento, la autoridad habilitó el correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

A distribuidores y farmacias, la dependencia les recordó la obligación de verificar facturas y documentación que acredite la procedencia legal de cada lote. En caso de duda sobre la autenticidad del producto o la documentación, deben contactar directamente a Laboratorios Best, titular de ambos registros sanitarios involucrados.

¿Qué pasa si alguien consume un medicamento robado?

Un fármaco que perdió la cadena de custodia puede haber estado expuesto a temperaturas inadecuadas o a contaminación durante el traslado clandestino. Cofepris señaló que bajo esas condiciones no se garantiza la seguridad, eficacia ni calidad del producto, lo que podría derivar en falta de efecto terapéutico o en complicaciones para el paciente. Hasta el momento, no se han reportado casos de daño asociados a estos lotes específicos.