San Juan del Río, 21 de abril de 2026. — Dos líneas de suplementos alimenticios comercializados bajo la marca Lipodrene contienen ingredientes prohibidos y sustancias con riesgo cardiovascular documentado, por lo que no deben adquirirse ni consumirse, alertó la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro con base en el aviso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Los productos se venden en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles con publicidad que les atribuye propiedades de pérdida de peso, control de apetito y aumento de energía.
Una de las líneas es fabricada por HI-TECH PHARMACEUTICALS INC y la otra por la empresa mexicana NUTRICIÓN Y VANGUARDIA DE MÉXICO S.A. DE C.V. Ambas infringen el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que prohíbe asignar a los suplementos alimenticios cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas o estimulantes.
La autoridad sanitaria federal advirtió que desconoce el origen de los ingredientes, las condiciones sanitarias de las materias primas y el proceso de fabricación.
La SESA Querétaro difundió la alerta sanitaria emitida por Cofepris sobre dos líneas del suplemento Lipodrene. rotativo.com.mx
El caso más delicado involucra al producto "Lipodrene With 25mg Ephedra Extract Dietary Supplement", que cuenta con una alerta previa emitida por la FDA de Estados Unidos.
En el lote 001211197 se detectó presencia de 1,4-dimetilamilamina, conocida como DMAA, sustancia que puede estrechar los vasos sanguíneos y las arterias, además de provocar aumento en la presión arterial u otros problemas cardiovasculares.
El producto de HI-TECH también incorpora efedrina y yohimbina, ingredientes no permitidos en suplementos alimenticios conforme al artículo 169 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.
La línea fabricada en México se promociona atribuyéndole beneficios sobre digestión, salud cardiovascular, vitalidad y pérdida de peso. Contiene raíz de jengibre, extracto de toronja y pimienta de Cayena, ingredientes listados en la sección de "Plantas con evidencia de toxicidad" de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0.
Ni los fabricantes ni los importadores han presentado ante Cofepris estudios o evidencia que garanticen la seguridad, eficacia y calidad de los ingredientes.
Cofepris recomendó a la población no usar, no adquirir y no recomendar el consumo de los productos Lipodrene, y pidió realizar denuncia sanitaria a quien identifique su comercialización.
La autoridad advirtió que combinar este tipo de suplementos con medicamentos puede generar reacciones o interacciones que agraven padecimientos existentes.
Quien presente síntomas tras consumir estos productos debe acudir con personal médico para valoración, estudios y diagnóstico específico.
La venta, distribución por paquetería o mensajería nacional e internacional, y la publicidad en plataformas digitales dentro del territorio nacional están prohibidas para estos suplementos. Quien infrinja estas disposiciones puede hacerse acreedor a sanciones administrativas.