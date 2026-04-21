Cofepris alerta por suplementos Lipodrene con efedrina y DMAA en Querétaro

Autoridades detectan ingredientes prohibidos y sustancias con riesgo cardiovascular en dos líneas del producto.

Alerta sanitaria de Cofepris sobre suplementos Lipodrene comercializados en plataformas digitales en Querétaro

La SESA Querétaro difundió la alerta sanitaria emitida por Cofepris sobre dos líneas del suplemento Lipodrene.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 21 de abril de 2026. — Dos líneas de suplementos alimenticios comercializados bajo la marca Lipodrene contienen ingredientes prohibidos y sustancias con riesgo cardiovascular documentado, por lo que no deben adquirirse ni consumirse, alertó la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro con base en el aviso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los productos se venden en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles con publicidad que les atribuye propiedades de pérdida de peso, control de apetito y aumento de energía.

Una de las líneas es fabricada por HI-TECH PHARMACEUTICALS INC y la otra por la empresa mexicana NUTRICIÓN Y VANGUARDIA DE MÉXICO S.A. DE C.V. Ambas infringen el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que prohíbe asignar a los suplementos alimenticios cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas o estimulantes.

La autoridad sanitaria federal advirtió que desconoce el origen de los ingredientes, las condiciones sanitarias de las materias primas y el proceso de fabricación.

Alerta sanitaria de Cofepris sobre suplementos Lipodrene comercializados en plataformas digitales en Quer\u00e9taro La SESA Querétaro difundió la alerta sanitaria emitida por Cofepris sobre dos líneas del suplemento Lipodrene. rotativo.com.mx

El caso más delicado involucra al producto "Lipodrene With 25mg Ephedra Extract Dietary Supplement", que cuenta con una alerta previa emitida por la FDA de Estados Unidos.

En el lote 001211197 se detectó presencia de 1,4-dimetilamilamina, conocida como DMAA, sustancia que puede estrechar los vasos sanguíneos y las arterias, además de provocar aumento en la presión arterial u otros problemas cardiovasculares.

El producto de HI-TECH también incorpora efedrina y yohimbina, ingredientes no permitidos en suplementos alimenticios conforme al artículo 169 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

La línea fabricada en México se promociona atribuyéndole beneficios sobre digestión, salud cardiovascular, vitalidad y pérdida de peso. Contiene raíz de jengibre, extracto de toronja y pimienta de Cayena, ingredientes listados en la sección de "Plantas con evidencia de toxicidad" de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos 3.0.

Ni los fabricantes ni los importadores han presentado ante Cofepris estudios o evidencia que garanticen la seguridad, eficacia y calidad de los ingredientes.

Cofepris recomendó a la población no usar, no adquirir y no recomendar el consumo de los productos Lipodrene, y pidió realizar denuncia sanitaria a quien identifique su comercialización.

La autoridad advirtió que combinar este tipo de suplementos con medicamentos puede generar reacciones o interacciones que agraven padecimientos existentes.

Quien presente síntomas tras consumir estos productos debe acudir con personal médico para valoración, estudios y diagnóstico específico.

La venta, distribución por paquetería o mensajería nacional e internacional, y la publicidad en plataformas digitales dentro del territorio nacional están prohibidas para estos suplementos. Quien infrinja estas disposiciones puede hacerse acreedor a sanciones administrativas.

gobiernosaludcofepris

Reciente

Personal de la Fiscalía Querétaro revisa vehículos en operativo del tianguis del Ecocentro en El Marqués
Querétaro

Dos vehículos asegurados en tianguis del Ecocentro

La FGE desplegó 56 elementos y 10 unidades en la revisión dominical del tianguis automotriz.

Alumnos de secundarias técnicas en festival de Cultura por La Paz en Colón, Querétaro
Querétaro

Festival Cultura por la Paz en Colón

Estudiantes de 11 municipios interpretan bailables, poesía y canto en la secundaria técnica No. 7 de El Lindero para fortalecer habilidades socioemocionales.

Persona usando smartphone para operación financiera digital inclusión móvil México
Ciencia y tecnología

El celular y la inclusión financiera en México

La tecnología móvil reduce distancias, trámites y costos para millones de personas

Sesión de Comisiones Unidas de la LXI Legislatura donde se presentó predictamen de Ley de Bienestar Animal Querétaro
Legislatura

Ley de Bienestar Animal avanza en Querétaro

Comisiones Unidas presentan predictamen que reconoce a los animales como seres sintientes y crea Consejo de Bienestar Animal