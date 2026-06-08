Conagua prevé lluvias de hasta 75 mm y granizo en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros para Querétaro, acompañadas de granizo y descargas eléctricas durante las próximas 24 horas.

El aviso cubre los 18 municipios de la entidad, San Juan del Río entre ellos, con vigencia desde las 06:00 horas de hoy hasta las 06:00 horas del 9 de junio. El norte del estado concentra la mayor acumulación dentro de ese rango, según el desglose del pronóstico de lluvia máxima.

¿A qué hora y cuánto va a llover en Querétaro?

Las precipitaciones se intensificarán por la tarde, luego de una mañana fresca con bancos de niebla en zonas altas. El estado quedó ubicado en el rango de 50 a 75 milímetros, uno de los niveles más altos de la escala de lluvia acumulada en 24 horas que maneja la dependencia, con probabilidad de caída de granizo.

La capital queretana registrará una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C, con 40% de probabilidad de precipitación. El clima en Querétaro se mantiene marcado por el ingreso de humedad sobre el centro del país.

El viento soplará con dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

En las últimas 24 horas, la estación de San Ildefonso encabezó los registros de lluvia con 20.3 milímetros, seguida de la Derivadora San José con 14.3 y el Observatorio Querétaro con 14.2.

¿Qué riesgos implica el temporal para San Juan del Río?

El pronóstico advierte que las lluvias fuertes a torrenciales pueden provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Los bancos de niebla matutinos reducirán la visibilidad en tramos carreteros, un factor a vigilar para quienes se desplacen por la red estatal. El arranque de la temporada de lluvias ya activó los protocolos de prevención en la entidad.

El temporal responde a la interacción de la tormenta tropical Boris, formada en el océano Pacífico, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Esa combinación sostiene las precipitaciones sobre el centro de México, donde Querétaro comparte el escenario con Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.

Las rachas de viento ya dejaron daños en semanas recientes, cuando varios espectaculares cayeron en la capital. El aviso vigente repite el patrón de granizo en Querétaro que la Conagua identificó en mayo para esta misma franja del centro del país.

El organismo mantiene bajo vigilancia la evolución de la tormenta tropical Boris y de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, sistemas que marcarán las condiciones de los próximos días.