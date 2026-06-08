Conagua prevé lluvias de hasta 75 mm y granizo en Querétaro

El temporal generado por la tormenta tropical Boris dejará precipitaciones de 50 a 75 milímetros, con descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h.

Cielo nublado y lluvia intensa sobre una avenida de Querétaro durante el temporal pronosticado por Conagua.

Conagua pronostica lluvias de 50 a 75 milímetros con granizo y descargas eléctricas para todo el estado de Querétaro este 8 de junio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 8 de junio de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros para Querétaro, acompañadas de granizo y descargas eléctricas durante las próximas 24 horas.

El aviso cubre los 18 municipios de la entidad, San Juan del Río entre ellos, con vigencia desde las 06:00 horas de hoy hasta las 06:00 horas del 9 de junio. El norte del estado concentra la mayor acumulación dentro de ese rango, según el desglose del pronóstico de lluvia máxima.

¿A qué hora y cuánto va a llover en Querétaro?

Las precipitaciones se intensificarán por la tarde, luego de una mañana fresca con bancos de niebla en zonas altas. El estado quedó ubicado en el rango de 50 a 75 milímetros, uno de los niveles más altos de la escala de lluvia acumulada en 24 horas que maneja la dependencia, con probabilidad de caída de granizo.

La capital queretana registrará una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26°C, con 40% de probabilidad de precipitación. El clima en Querétaro se mantiene marcado por el ingreso de humedad sobre el centro del país.

El viento soplará con dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas.

En las últimas 24 horas, la estación de San Ildefonso encabezó los registros de lluvia con 20.3 milímetros, seguida de la Derivadora San José con 14.3 y el Observatorio Querétaro con 14.2.

¿Qué riesgos implica el temporal para San Juan del Río?

El pronóstico advierte que las lluvias fuertes a torrenciales pueden provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Los bancos de niebla matutinos reducirán la visibilidad en tramos carreteros, un factor a vigilar para quienes se desplacen por la red estatal. El arranque de la temporada de lluvias ya activó los protocolos de prevención en la entidad.

El temporal responde a la interacción de la tormenta tropical Boris, formada en el océano Pacífico, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Esa combinación sostiene las precipitaciones sobre el centro de México, donde Querétaro comparte el escenario con Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.

Las rachas de viento ya dejaron daños en semanas recientes, cuando varios espectaculares cayeron en la capital. El aviso vigente repite el patrón de granizo en Querétaro que la Conagua identificó en mayo para esta misma franja del centro del país.

El organismo mantiene bajo vigilancia la evolución de la tormenta tropical Boris y de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur, sistemas que marcarán las condiciones de los próximos días.

climalluviasconaguatemporada de lluvias

Reciente

El secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres durante conferencia sobre las renuncias y designaciones en notarías de Querétaro.
Querétaro

Gobierno desliga las renuncias de notarías de las sanciones por quejas en Querétaro

El secretario Eric Gudiño sostuvo que los ocho relevos cumplieron los requisitos de ley y que un grupo colegiado de tres poderes aplicó el examen.

Exposición ganadera Feria San Juan del Río 2026 ganado mayor aves granja interactiva sin concursos
San Juan del Río

Feria San Juan del Río 2026 conservará ganado y aves pero sin concursos formales

El sector primario tendrá presencia simbólica tras 134 años con denominación nacional ganadera.

Jugadores de la Selección Mexicana saltan al césped del Estadio Azteca antes del arranque del Mundial 2026 ante Sudáfrica.
Deportes

México abre el Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca

El equipo de Javier Aguirre arranca el torneo el 11 de junio a las 13:00 horas, en el estadio que suma su tercera inauguración mundialista.

Comercios y restaurantes del centro de San Juan del Río que esperan mayor afluencia de visitantes durante el Mundial 2026.
San Juan del Río

San Juan del Río captaría 80 mdp por la derrama del Mundial 2026

La ubicación sobre el corredor México-Querétaro y el paso de viajeros explican la proyección del sector comercial y de servicios.