Vientos en Querétaro tiran tres espectaculares y cuatro árboles en mayo

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Tres espectaculares fueron retirados en las últimas semanas en distintos puntos de la capital queretana por riesgo de caída ante las rachas de viento sostenidas, confirmó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
La dependencia también atendió tres lonas desprendidas y removió cuatro árboles caídos durante mayo, con rachas registradas de hasta 40 kilómetros por hora en estaciones meteorológicas de la zona metropolitana.
Las intervenciones se ejecutaron por personal de emergencia ante el riesgo inmediato para peatones y conductores, mientras la dependencia mantiene comunicación con la Dirección de Imagen Urbana de Desarrollo Urbano, área competente para la supervisión y permisos de anuncios autosoportados en el municipio.
Las rachas previstas por Conagua advirtieron desde la semana pasada el potencial de daño a estructuras publicitarias y arbolado urbano en zonas habitacionales y comerciales del estado.
De los cuatro árboles atendidos durante mayo, dos cayeron sobre vehículos estacionados sin reportar lesionados. En esos casos, Servicios Públicos Municipales y Protección Civil coordinaron la remoción y el retiro de ramas. Ramírez Santana detalló que ninguna persona resultó afectada en su integridad en lo que va del mes.
Francisco Ramírez Santana, director de Protección Civil municipal, encabeza el operativo de revisión de estructuras en Querétaro capital.Espectaculares quedan bajo supervisión de Desarrollo Urbano
Los anuncios autosoportados se rigen por la observación, supervisión y permisos que otorga Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Imagen Urbana.
Cuando un reporte ciudadano o un recorrido de Protección Civil detecta una lona desprendida o riesgo estructural, la intervención inmediata corre por cuerpos de emergencia y el caso se notifica al área urbana para exhortar al propietario al cumplimiento de medidas de seguridad.
La capacidad operativa se apoya en la infraestructura pluvial municipal y en los recorridos preventivos coordinados con las siete delegaciones del municipio.
¿Qué hacer si un ciudadano detecta un espectacular en riesgo?
Protección Civil pidió a la población reportar al 911 cualquier lona suelta, estructura con inclinación o letrero con afectación visible para despachar de manera inmediata al personal operativo.
Hasta el corte de mayo, la coordinación municipal no identificó ningún anuncio autosoportado adicional que represente riesgo activo de caída, aunque mantiene supervisión de la mano con Desarrollo Urbano para identificar elementos que requieran intervención conforme avance la temporada de vientos y lluvias.