Vientos en Querétaro tiran tres espectaculares y cuatro árboles en mayo

Coordinación municipal retiró tres letreros con riesgo de caída y atendió tres lonas desprendidas en la capital queretana.

Espectacular retirado por Protección Civil en la capital de Querétaro tras rachas de viento durante mayo de 2026

Cuatro árboles caídos atendidos en mayo no dejaron lesionados; dos afectaron vehículos estacionados en distintos puntos de Querétaro capital.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Tres espectaculares fueron retirados en las últimas semanas en distintos puntos de la capital queretana por riesgo de caída ante las rachas de viento sostenidas, confirmó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

La dependencia también atendió tres lonas desprendidas y removió cuatro árboles caídos durante mayo, con rachas registradas de hasta 40 kilómetros por hora en estaciones meteorológicas de la zona metropolitana.

Las intervenciones se ejecutaron por personal de emergencia ante el riesgo inmediato para peatones y conductores, mientras la dependencia mantiene comunicación con la Dirección de Imagen Urbana de Desarrollo Urbano, área competente para la supervisión y permisos de anuncios autosoportados en el municipio.

Las rachas previstas por Conagua advirtieron desde la semana pasada el potencial de daño a estructuras publicitarias y arbolado urbano en zonas habitacionales y comerciales del estado.

De los cuatro árboles atendidos durante mayo, dos cayeron sobre vehículos estacionados sin reportar lesionados. En esos casos, Servicios Públicos Municipales y Protección Civil coordinaron la remoción y el retiro de ramas. Ramírez Santana detalló que ninguna persona resultó afectada en su integridad en lo que va del mes.

Espectacular retirado por Protecci\u00f3n Civil en la capital de Quer\u00e9taro tras rachas de viento durante mayo de 2026 Francisco Ramírez Santana, director de Protección Civil municipal, encabeza el operativo de revisión de estructuras en Querétaro capital.

Espectaculares quedan bajo supervisión de Desarrollo Urbano

Los anuncios autosoportados se rigen por la observación, supervisión y permisos que otorga Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Imagen Urbana.

Cuando un reporte ciudadano o un recorrido de Protección Civil detecta una lona desprendida o riesgo estructural, la intervención inmediata corre por cuerpos de emergencia y el caso se notifica al área urbana para exhortar al propietario al cumplimiento de medidas de seguridad.

La capacidad operativa se apoya en la infraestructura pluvial municipal y en los recorridos preventivos coordinados con las siete delegaciones del municipio.

¿Qué hacer si un ciudadano detecta un espectacular en riesgo?

Protección Civil pidió a la población reportar al 911 cualquier lona suelta, estructura con inclinación o letrero con afectación visible para despachar de manera inmediata al personal operativo.

Hasta el corte de mayo, la coordinación municipal no identificó ningún anuncio autosoportado adicional que represente riesgo activo de caída, aunque mantiene supervisión de la mano con Desarrollo Urbano para identificar elementos que requieran intervención conforme avance la temporada de vientos y lluvias.

gobiernoproteccion civilseguridadmedio ambiente

Reciente

Talleres gratuitos ICATEQ del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro para mujeres mayores de edad
Querétaro

Trece talleres gratuitos ICATEQ Querétaro

Treinta horas por curso, certificación oficial y seis sedes en delegaciones; convocatoria cierra el 31 de mayo.

Vehículo incendiado tras explosión de dos tanques de gas LP en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro
Editorial

Estallan dos tanques de gas en Carrillo Puerto

Dos hombres con quemaduras son trasladados por paramédicos del CRUM tras incendio vehicular en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Análisis político Querétaro 2027 sobre amenaza de narcopolítica al estado
Opinión

La narcopolítica toca la puerta queretana

Aciertos verificables de Cabrera y Felifer, deudas en agua y transporte, y la advertencia que ningún queretano —de cepa o llegado— quiere ignorar rumbo a 2027.

Consejeras del IEEQ y representantes de seis OPLE durante encuentro sobre tecnología electoral en Querétaro
Querétaro

Seis OPLE analizan tecnología electoral en IEEQ

Institutos de seis entidades comparten prácticas sobre registro de candidaturas, cómputos y sistemas administrativos.