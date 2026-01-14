Querétaro registra 14 reportes por vientos de hasta 45 km/h

  • Protección Civil atendió caída de árboles, estructuras y un poste durante el fin de semana sin reportar personas lesionadas en la capital.

    • Árbol caído sobre vehículo en colonia Cimatario de Querétaro por vientos fuertes.

    Foto: Protección Civil Querétaro.
    Por Diario Rotativo Ene 13, 2026
    Querétaro — 13 de enero de 2026. — Protección Civil Municipal atendió 14 reportes de emergencia durante el fin de semana derivados de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Los incidentes incluyeron caída de árboles, estructuras y un poste sin reportar personas lesionadas, informó Francisco Ramírez, coordinador de la dependencia.

    El 911 clasificó los reportes como árboles caídos o por caer y estructuras con riesgo de colapso por el viento. Entre los incidentes destacó la caída de una techumbre adosada a la fachada de un establecimiento comercial en la zona centro sur de la capital, explicó el funcionario.

    Un árbol cayó sobre un vehículo en la colonia Cimatario el sábado sin personas lesionadas. La Guardia Vial, Servicios Públicos y Protección Civil atendieron de manera inmediata el incidente, detalló Ramírez.

    "Los vientos fuertes generan riesgo de caída de estructuras principalmente techumbres por la resistencia que genera el viento", aseguró el coordinador. Las rachas alcanzaron hasta 45 kilómetros por hora durante el fin de semana derivadas del frente frío número 27.

    Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener anclados objetos y estructuras en domicilios para evitar accidentes. Para esta semana se prevén rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en tardes y noches.

