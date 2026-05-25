Maru Campos acudirá a FGR el 27 de mayo pese a fuero

Cincuenta funcionarios chihuahuenses son testigos en la indagatoria por la operación de la CIA en la Sierra del Pinal.

María Eugenia Campos Galván recibe citatorio de la FGR en Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañada de su gabinete.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván recibió personalmente el citatorio federal en el Patio Central del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Foto:Maru Campos Galván.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 25, 2026
Mariana Torres García

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Chihuahua, 25 de mayo de 2026. ---"Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque tenga fuero constitucional", confirmó la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván este fin de semana, luego de que ministerios públicos federales le entregaron en mano un citatorio dentro del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

La mandataria fue requerida para presentarse el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en las oficinas de la Fiscalía Federal con sede en Ciudad Juárez.

El requerimiento la incorpora a la indagatoria que el Ministerio Público federal abrió por el operativo antinarcóticos del 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, donde murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense.

La Fiscalía General de la República aclaró horas después, mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales, que tanto Campos Galván como el exfiscal general de Justicia de Chihuahua, César Jáuregui Robles, son citados "en calidad de testigos" para recabar su entrevista ministerial.

La dependencia explicó que la convocatoria deriva "de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal".

Cincuenta funcionarios estatales y federales han sido llamados a comparecer dentro de la misma carpeta. La Secretaría de Gobernación también intervino para precisar que las actuaciones se desarrollan "con fundamento en la ley y no tienen interés político".

La gobernadora rechazó esa lectura y calificó el procedimiento como un acto sin precedentes. "Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas", expresó frente a los agentes federales que le entregaron el documento.

Campos Galván recibió el citatorio acompañada del consejero jurídico José Carlos Rivera, del secretario general de Gobierno Santiago De la Peña y del abogado Roberto Gil Zuart, quien también participa en la defensa jurídica de funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos.

El equipo legal de la mandataria revisa la fundamentación del oficio para determinar si lo impugna. El gobierno del estado emitió un posicionamiento donde sostiene que la actuación federal "es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del estado de Chihuahua".

La administración estatal argumenta que las y los gobernadores en funciones cuentan con protección constitucional que les impide ser llamados a procedimientos de naturaleza penal. Pese a esa interpretación, la gobernadora adelantó que dará la cara: "Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la libertad. Hasta donde tope".

Campos Galván cuestionó también el doble criterio que, a su juicio, aplica la Fiscalía. La gobernadora pidió a los reporteros confirmar si el gobernador con licencia de Sinaloa había recibido un requerimiento equivalente, en referencia a la FGR que investiga a Rocha Moya tras la acusación del Distrito Sur de Nueva York por presunta colaboración con Los Chapitos.

La Fiscalía federal informó horas después que Rubén Rocha Moya también será citado a rendir entrevista por separado, dentro de la acusación de Estados Unidos contra diez funcionarios sinaloenses.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa salió en defensa de la mandataria queretana de origen chihuahuense y calificó a la FGR de "cobardes e hipócritas". El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó respaldo a la gobernadora.

La dirigencia del PAN sostuvo que el citatorio "confirma el uso faccioso del poder y el doble rasero con el que actúa el oficialismo". La diputada federal morenista Andrea Chávez Treviño celebró el llamamiento y aseguró que la gobernadora tendrá que ofrecer las explicaciones que, dijo, hasta ahora ha evitado dar.

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