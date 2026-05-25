Festival de las Rosas en El Organal supera 5 mil asistentes y deja 750 mil pesos

San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. --- Cinco mil asistentes y 750 mil pesos de derrama. Esa es la cifra que el segundo Festival de las Rosas dejó este fin de semana en El Organal, comunidad sanjuanense que reúne a más de 150 productores florícolas y que en agosto de 2025 había logrado 700 mil pesos con su primera edición.

Veinte floricultores exhibieron arreglos en el campo de beisbol de El Organal durante la jornada del 24 de mayo. rotativo.com.mx

La actividad concentró a más de 20 productores en el campo de beisbol de la localidad y benefició a 80 familias que vendieron flor, alimentos y postres.

La cifra supera apenas en 50 mil pesos a la primera entrega, pero ratifica el modelo del programa municipal Festivaleando como mecanismo para mover comercio fuera de los picos tradicionales como el Día de las Madres.

El regidor síndico José Francisco Landeras Layseca encabezó la segunda edición en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia. rotativo.com.mx

La cita arrancó a las nueve de la mañana del 24 de mayo y se desarrolló bajo la coordinación del regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, tal como se anunciara en la previa del festival una semana atrás.

"Aquí en El Organal la gente trabaja en equipo. Aquí en El Organal, como repito, están unidos", expresó Landeras Layseca durante el evento. El síndico destacó que la comunidad sostiene cerca de 150 productores de flor que diariamente trabajan por la economía local.

Veinte floricultores exhibieron arreglos en el campo de beisbol de El Organal durante la jornada del 24 de mayo. rotativo.com.mx

Chapingo visita los invernaderos sanjuanenses

El coordinador del programa Festivaleando, Paulino Moreno Paz, detalló que tres vehículos fueron decorados artísticamente por los floricultores de Aris Flor, Invernadero Martínez y Francisco Anaya, en muestra del talento de las y los productores que sostienen la economía floricultora de El Organal.

La segunda edición sumó un componente que la primera no tuvo: la visita de académicos y estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo a los invernaderos de la zona, lo que abre una vía de turismo educativo paralela al festival.

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Moreno Paz agregó que la jornada incluyó colaboraciones de ciclistas, corredores y talentos musicales locales, además de visitantes de distintos puntos de la región.

Entre los expositores florícolas participaron Florería Dulces Pétalos, Organal Rouss, Rosmart, Venta de Rosas al Mayoreo, Mis Rosas, Dafne Floristería, Diseño Floral Arturo Mata, Aris Flor, Diseños para Toda Ocasión, Mar de Pétalos, Venta de Girasoles, El Edén Casa Floral, Empaque Floral y Diseñador Monumental.

Veinte floricultores exhibieron arreglos en el campo de beisbol de El Organal durante la jornada del 24 de mayo. rotativo.com.mx

¿Cuánto creció el festival respecto a la primera edición?

El equipo organizador no precisó el desglose entre venta de flor, alimentos y postres dentro de los 750 mil pesos reportados, ni el monto invertido por el gobierno municipal en la organización de la segunda edición.