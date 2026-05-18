El Organal alista segunda edición del Festival de las Rosas con 25 floricultores

San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. — La comunidad de El Organal albergará el próximo domingo 24 de mayo la segunda edición del Festival de las Rosas, con la participación de 25 floricultores, pabellón gastronómico, recorridos guiados a invernaderos y la exhibición de automóviles decorados con flor.

La cita es a partir de las 9 de la mañana en la localidad, con entrada libre, informaron los organizadores en conferencia de prensa encabezada por el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, representante del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

El festival busca consolidar la actividad económica que sostiene a una de las comunidades con mayor tradición florícola de Querétaro. La primera edición, celebrada en agosto de 2025, dejó una derrama estimada en 700 mil pesos y reunió a 90 expositores entre productores, artesanos y comerciantes gastronómicos. Esta segunda entrega se programa para una temporada distinta —después del Día de las Madres— con el objetivo de mantener el flujo comercial fuera de los picos tradicionales.

Paulino Moreno Paz, coordinador del programa Festivaleando, explicó que el equipo organizador identificó alrededor de 144 familias de El Organal vinculadas al cultivo y comercialización de flor, considerando invernaderos, distribuidores y florerías del centro de San Juan del Río que se surten en la comunidad.

La afluencia del año pasado se calculó entre cuatro mil y cuatro mil 500 personas; este año la meta es superar esa cifra, aunque Moreno Paz pidió esperar a los resultados antes de adelantar números.

Nuevos atractivos en la segunda edición del Festival de las Rosas

Entre las actividades inéditas, el coordinador adelantó que se exhibirán entre tres y cuatro automóviles de colección decorados con arreglos florales temáticos, espacios fotográficos abiertos al público y la presencia de la muñeca Lele, gestionada con la Secretaría de Turismo del Estado.

El programa contempla además zona infantil con inflables y pintacaritas, pabellón artesanal de San Juan del Río y área gastronómica con carnitas, barbacoa, dobladitas, pancita y postres elaborados por familias de la comunidad.

El regidor síndico José Francisco Landeras Layseca encabezó el anuncio de la segunda edición del festival en representación del alcalde Roberto Cabrera. rotativo.com.mx

El Festival Festivaleando opera bajo el mismo formato que se ha replicado en localidades como La Valla, El Carrizo, La Estancia y Paso de Mata desde hace cuatro años.

Ismael Martínez, en representación de los floricultores, señaló que El Organal cuenta con más de 150 productores y que el cultivo ha permitido a las familias permanecer en la comunidad en lugar de emigrar.

Estimó que cerca del 80 por ciento de los habitantes trabaja en los invernaderos, y la migración hacia otros estados o países se mantiene en alrededor del 5 por ciento.

Los productores comercializan a Guadalajara, Pachuca, Monterrey y el Estado de México, además del mercado local. El Organal se ha consolidado como la comunidad productora de flor más importante del estado desde hace más de dos décadas.

¿Qué actividades posteriores al festival se ofrecerán a las familias floricultoras?

Después del Festival de las Rosas se aplicarán dos cursos paralelos. El primero, gestionado por la Secretaría del Trabajo a través de Liliana San Martín, capacitará a un grupo de 20 personas con pago incluido a las familias participantes.

El segundo, coordinado por Festivaleando, replicará el formato del curso de ICATEQ que recibieron 20 familias previo a la primera edición, ahora enfocado en productores que distribuyen flor al mayoreo en el centro de San Juan del Río, para que diversifiquen su oferta hacia arreglos terminados.

Martínez detalló que la comunidad enfrenta limitaciones de agua para crecer al ritmo de la demanda. Los productores se abastecen principalmente de la presa Constitución, complementada con pozos profundos y reservorios de captación pluvial con membranas que se rebombean a los invernaderos.

La infraestructura incluye también ventanas centrales, riego por goteo y cámaras frías para almacenaje. La comunidad ya recibe visitas guiadas de estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, lo que abre una vía de turismo educativo paralela al festival.

El equipo organizador no precisó el monto invertido por el gobierno municipal en la segunda edición ni la meta específica de derrama económica que se espera generar este 24 de mayo. Tampoco se detalló el desglose de aportaciones entre municipio, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Turismo estatal y productores locales.