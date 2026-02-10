Así se prepara San Juan del Río para celebrar el Día del Amor y la Amistad

Vendedores del Jardín de la Familia alistan variedades y recomiendan apartar flores con anticipación.

Vendedor de rosas en el Jardín de la Familia de San Juan del Río ofrece la docena desde 120 pesos para el Día del Amor y la Amistad 2026

Rosas en variedades amarilla, rosa, roja y blanca disponibles en los puestos de flores rumbo al 14 de febrero.

Foto: Rotativo de Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de febrero de 2026. — A cuatro días de celebrar el Día del Amor y la Amistad, los floristas del Jardín de la Familia en San Juan del Río alistan sus mejores variedades de rosas para quienes buscan el regalo clásico del 14 de febrero.

La docena se cotiza actualmente en 120 pesos, aunque los vendedores advierten que el precio subirá conforme se acerque el sábado. La recomendación es no dejar la compra para el último momento: la producción invernal es limitada y buena parte de la cosecha ya está comprometida con clientes frecuentes.

Vendedor de rosas en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo ofrece la docena desde 120 pesos para el D\u00eda del Amor y la Amistad 2026 Fermín Chávez, vendedor con 15 años de trayectoria en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, ofrece la docena de rosas desde 120 pesos. Foto: Rotativo de Querétaro.

El frío de los últimos meses redujo la producción de los invernaderos que surten a los puntos de venta del municipio. Es una constante que se repite cada invierno: las bajas temperaturas frenan el crecimiento de los rosales y la oferta cae entre diciembre y marzo.

Recién a finales de abril la producción comienza a repuntar, justo a tiempo para el Día de las Madres, que sigue siendo la temporada de mayor venta para el gremio florista en la región.

Vendedor de rosas en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo ofrece la docena desde 120 pesos para el D\u00eda del Amor y la Amistad 2026 Rosas en variedades amarilla, rosa, roja y blanca disponibles en los puestos de flores rumbo al 14 de febrero. Foto: Rotativo de Querétaro.

Fermín Chávez, vendedor con más de 15 años de trayectoria en el Jardín de la Familia —en la zona centro de la Ciudad—, reconoció que la oferta actual es menor a la de otras fechas.

"La poca que sale sí está cara", señaló, aunque confía en que para el viernes podrá traer más colores y variedades a su puesto. Sobre el fin de semana, adelantó que la docena subirá de precio, sin precisar el monto del incremento.

Apartar con tiempo, la clave para conseguir rosas este 14 de febrero en San Juan del Río

Quienes piensen llegar a comprar el mismo sábado 14 podrían llevarse una sorpresa. Los productores trabajan bajo un sistema de pedidos anticipados: asignan su cosecha a clientes frecuentes que les compran cada tercer día o semanalmente durante todo el año. Eso deja poco margen para compradores ocasionales que solo buscan flores en fechas especiales.

Vendedor de rosas en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo ofrece la docena desde 120 pesos para el D\u00eda del Amor y la Amistad 2026 Los floristas recomiendan apartar con anticipación, ya que la producción invernal limita la oferta para el Día del Amor y la Amistad. Infografía: Rotativo de Querétaro.

"Los productores ya tienen sus pedidos con anticipación, y toda la que sale ya la tienen comprometida con sus clientes", explicó Chávez.

Quien llega sin apartado previo corre el riesgo de no encontrar producto, sobre todo en las variedades más solicitadas como la rosa roja, favorita indiscutible para esta celebración.

Vendedor de rosas en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo ofrece la docena desde 120 pesos para el D\u00eda del Amor y la Amistad 2026 Fermín Chávez, vendedor con 15 años de trayectoria en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, ofrece la docena de rosas desde 120 pesos. Foto: Rotativo de Querétaro.

Pese a la producción limitada, el vendedor espera una demanda similar a la de años anteriores. La experiencia acumulada le permite anticipar un sábado 14 con buen movimiento comercial, comparable al de temporadas previas.

Actualmente hay disponibilidad en colores amarillo, rosa, rojo y blanco, y la variedad se ampliará conforme se acerque el viernes, cuando lleguen nuevos cargamentos desde los invernaderos de la región.

Vendedor de rosas en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo ofrece la docena desde 120 pesos para el D\u00eda del Amor y la Amistad 2026 Rosas en variedades amarilla, rosa, roja y blanca disponibles en los puestos de flores rumbo al 14 de febrero. Foto: Rotativo de Querétaro.

Para quienes buscan sorprender este Día del Amor y la Amistad en San Juan del Río, la recomendación es: acudir antes del viernes y apartar las flores con tiempo para asegurar la docena al mejor costo, antes de que el precio se eleve para el fin de semana.

negocioscomerciosan valentineconomia

Reciente

Operativos de seguridad pública municipal en San Juan del Río con detenidos y vehículos recuperados en febrero 2026
San Juan del Río

Policía de San Juan del Río detiene a 129 personas en 9 días de febrero

Corporación municipal realiza 71 operativos y recupera dos vehículos del 1 al 9 de febrero.

Operativo de cateo en viñedo La Redonda de Ezequiel Montes con participación de Fiscalía de Querétaro y corporaciones de seguridad
Ezequiel Montes

Detienen a 4 en cateo a viñedo La Redonda, en Ezequiel Montes

Fiscalía ejecuta cateo en La Redonda y asegura arma de fuego, documentación y efectivo.

Elementos de la Guardia Nacional revisan vehículos en carretera Polotitlán-Las Cruces en Huichapan Hidalgo durante operativo contra huachicol
Seguridad

Guardia Nacional refuerza retenes en Huichapan y Nopala tras asesinato de jefe policiaco

Operativo contra huachicol se intensifica en carreteras de Huichapan y Nopala tras homicidio de mando federal.

Campus de UNITEC Querétaro en avenida 5 de Febrero donde alumnos denuncian recargos diarios de 150 pesos sobre colegiaturas de 1,700 pesos
Querétaro

Recargos de 150 pesos diarios en colegiaturas de UNITEC superan 3,000% anual en Querétaro

Profeco podría investigar cobros que representan 264% mensual sobre adeudos de colegiaturas de 1,700 pesos.