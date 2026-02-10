San Juan del Río, 10 de febrero de 2026. —El programa anual de obra pública 2026 de San Juan del Río será presentado este mes ante el pleno del cabildo con un enfoque prioritario en movilidad y reparación de vialidades dañadas por las lluvias extraordinarias del año pasado, adelantó el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca.
El también coordinador de la fracción del PAN en el cuerpo de regidores estimó que al menos el 60 por ciento de los trabajos se destinará a corregir deterioros en calles que llevan más de cinco años sin mantenimiento.
La Secretaría de Obras Públicas municipal trabaja actualmente en la integración de participaciones federales, estatales y recursos propios para conformar la propuesta, que será perfectible a lo largo del año conforme se ajusten montos y surjan necesidades adicionales, explicó Landeras Layseca.
De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas, la reparación de calles afectadas por el temporal concentrará la mayor parte del esfuerzo, aunque también se han logrado avances con apoyo de la comisión estatal de infraestructura y con economías generadas por la propia dependencia municipal.
El programa de obra pública en San Juan del Río 2026 contempla además intervenciones en vialidades donde el arroyo vehicular presenta daños severos.
Varias de estas calles acumulan deterioro de más de un lustro sin atención, según detalló el regidor, quien reconoció que las precipitaciones atípicas de 2025 agravaron una problemática que ya era previa. "Muchas calles tienen más de cinco años y no nos han reparado", señaló el panista.
Pláticas para evitar huelga municipal avanzan en San Juan del Río
En materia laboral, Landeras Layseca informó que el municipio sostiene pláticas con trabajadores para evitar la huelga que tienen amenazada. La audiencia definitiva está programada para el 24 de febrero, fecha en que ambas partes deberán alcanzar un acuerdo o se concretaría el emplazamiento.
"Se está trabajando de ambas partes y creo que se va a llegar a buenos términos", sostuvo el regidor síndico, quien también preside la comisión de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento.
Las negociaciones, precisó, involucran a la administración municipal y a representantes sindicales, y hasta el momento el diálogo ha permitido acercar posiciones.
El panista confió en que antes de la fecha límite se alcanzarán condiciones satisfactorias para ambas partes sin necesidad de llegar a una suspensión de labores en el gobierno municipal.
Cinco proyectos de inversión privada para San Juan del Río
Desde la comisión que preside, Landeras Layseca reveló que existen al menos cinco proyectos de inversión privada en proceso para San Juan del Río, algunos gestionados directamente por el gobernador del estado y otros que corresponden a ampliaciones de empresas ya establecidas en la zona industrial.
El regidor detalló que se trata principalmente de compañías del sector automotriz y de manufactura, rubros que históricamente han impulsado la economía de la demarcación.
Los anuncios formales se darían a conocer a partir de mediados de marzo, anticipó el panista, y antes de que concluya el primer semestre del año la ciudadanía podría dimensionar el alcance completo de estas inversiones y la generación de empleo que traerán consigo.
Algunos de los proyectos responden a gestiones del Ejecutivo estatal con corporativos nacionales e internacionales, mientras que otros surgen del crecimiento orgánico de firmas que ya operan en San Juan del Río.
"Esperemos que este año sea mucho mejor en cuestión de inversión privada", enfatizó Landeras Layseca, quien confió en que la combinación del programa de obra pública municipal con el impulso del sector privado fortalecerá el desarrollo integral de San Juan del Río a lo largo de 2026.
El regidor síndico reiteró que desde su comisión dará seguimiento puntual tanto a las obras como a los proyectos de inversión para garantizar que se traduzcan en beneficios tangibles para la población.