Policías de Querétaro reciben curso de medicina táctica con apoyo de EE.UU.

Agentes de Grupos Especiales refuerzan atención de heridos en operativos de alto riesgo.

Policías estatales de Querétaro durante curso de medicina táctica impartido por instructores de BORSTAR de Estados Unidos

Elementos de Grupos Especiales de la Policía Estatal practican técnicas de atención táctica durante el curso impartido por BORSTAR.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 10, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Elementos de la Policía Estatal adscritos a Grupos Especiales completaron un curso de medicina táctica impartido por la unidad élite de búsqueda, trauma y rescate (BORSTAR) de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con el objetivo de reducir bajas en campo durante intervenciones operativas de alto riesgo.

La capacitación, coordinada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL) a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se centró en la atención inmediata de personas lesionadas en entornos hostiles.

El curso de medicina táctica para policías en Querétaro forma parte de los programas de cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Este tipo de entrenamientos especializados buscan dotar a las corporaciones estatales de capacidades de respuesta médica que permitan estabilizar a heridos antes de su traslado a unidades hospitalarias, un factor determinante en la supervivencia durante operativos.

Entre los temas abordados se incluyeron la atención de lesionados en zonas de combate, el uso y manejo del torniquete, la colocación de cánula nasofaríngea y el manejo del kit individual de primeros auxilios (IFAK) con todos sus componentes.

Los agentes también practicaron protocolos de combate bajo fuego, atención en campo táctico y evacuación táctica mediante escenarios simulados y ejercicios prácticos.

La formación incluyó el intercambio de conocimientos con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, entre otras corporaciones participantes.

Esta dinámica interinstitucional permitió compartir experiencias operativas entre distintos niveles de gobierno.

Medicina táctica refuerza capacidad operativa en Querétaro

El programa BORSTAR, reconocido por su especialización en operaciones de rescate en condiciones extremas, cuenta con experiencia en formación de cuerpos de seguridad en América Latina.

Los conocimientos transferidos a los policías estatales abarcan desde técnicas básicas de control de hemorragias hasta procedimientos avanzados de evacuación bajo fuego, habilidades que resultan críticas en intervenciones contra grupos delictivos armados.

La capacitación responde a la necesidad de que los agentes de Grupos Especiales cuenten con herramientas para atender heridas tratables de manera oportuna durante una intervención, evitando que lesiones controlables se conviertan en decesos por falta de atención prehospitalaria en los primeros minutos tras el incidente.

gobiernoseguridadsaludeeuu

Reciente

Elementos de la Guardia Nacional revisan vehículos en carretera Polotitlán-Las Cruces en Huichapan Hidalgo durante operativo contra huachicol
Seguridad

Guardia Nacional refuerza retenes en Huichapan y Nopala tras asesinato de jefe policiaco

Operativo contra huachicol se intensifica en carreteras de Huichapan y Nopala tras homicidio de mando federal.

Campus de UNITEC Querétaro en avenida 5 de Febrero donde alumnos denuncian recargos diarios de 150 pesos sobre colegiaturas de 1,700 pesos
Querétaro

Recargos de 150 pesos diarios en colegiaturas de UNITEC superan 3,000% anual en Querétaro

Profeco podría investigar cobros que representan 264% mensual sobre adeudos de colegiaturas de 1,700 pesos.

Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobó programa de salud pública 2024-2027
Editorial

Cabildo de Querétaro aprueba programa de salud pública 2024-2027

Ayuntamiento aprueba estrategia de salud pública y cambia sede de sesión solemne.

Regidor síndico José Francisco Landeras Layseca durante entrevista sobre programa de obra pública e inversiones privadas en San Juan del Río 2026
San Juan del Río

San Juan del Río alista programa de obra 2026 y espera 5 inversiones privadas

Regidor panista adelantó que 60% del programa se enfocará en reparación vial tras daños por lluvias extraordinarias.