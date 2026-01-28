El Marqués, 28 de enero de 2026. — Protección Civil de El Marqués atendió un accidente vehicular en la carretera estatal 210, kilómetro 2, a la altura de Sendas Residencial. El percance dejó una persona con lesiones leves, quien recibió atención médica prehospitalaria en el lugar. Los paramédicos realizaron control de derrame de líquidos y mitigación de riesgos en la zona del accidente.
La sección Médica Prehospitalaria valoró al lesionado, quien presentó heridas menores. Los elementos de Protección Civil El Marqués implementaron protocolos de seguridad para evitar riesgos adicionales en la vialidad.
Paramédicos de El Marqués brindan atención médica prehospitalaria a lesionado en accidente de carretera. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.El personal de Rescate ejecutó maniobras de control de derrame tras el impacto vehicular. Las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución en el área donde ocurrió el incidente.
La corporación mantiene operativos de vigilancia en las principales vialidades del municipio. Los equipos de emergencia permanecen en coordinación con otras dependencias para garantizar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.