Accidente vehicular en El Marqués deja un lesionado leve

Protección Civil atendió el percance en la carretera estatal 210, kilómetro 2, a la altura de Sendas Residencial, con control de derrame y mitigación de riesgos.

Paramédicos de El Marqués brindan atención médica prehospitalaria a lesionado en accidente de carretera.

Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 28, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

El Marqués, 28 de enero de 2026. — Protección Civil de El Marqués atendió un accidente vehicular en la carretera estatal 210, kilómetro 2, a la altura de Sendas Residencial. El percance dejó una persona con lesiones leves, quien recibió atención médica prehospitalaria en el lugar. Los paramédicos realizaron control de derrame de líquidos y mitigación de riesgos en la zona del accidente.

La sección Médica Prehospitalaria valoró al lesionado, quien presentó heridas menores. Los elementos de Protección Civil El Marqués implementaron protocolos de seguridad para evitar riesgos adicionales en la vialidad.

El personal de Rescate ejecutó maniobras de control de derrame tras el impacto vehicular. Las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución en el área donde ocurrió el incidente.

La corporación mantiene operativos de vigilancia en las principales vialidades del municipio. Los equipos de emergencia permanecen en coordinación con otras dependencias para garantizar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

seguridadaccidentesucesosmovilidad

