Montacargas atropella a trabajador en granja de El Marqués

Protección Civil trasladó al lesionado al hospital tras accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas-Santa María de los Baños

Protección Civil de El Marqués atiende accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas

Elementos de Protección Civil de El Marqués atendieron al trabajador lesionado en granja avícola.

Foto: Protección Civil El Marqués
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 19, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

El Marqués, 19 de enero de 2026. — Un trabajador resultó lesionado de consideración tras ser atropellado por un montacargas en una granja de producción de huevo ubicada sobre la carretera Chichimequillas-Santa María de los Baños, en El Marqués.

Elementos de Protección Civil de El Marqués acudieron al sitio para atender la emergencia y trasladaron a la víctima a un hospital de la zona, informó la dependencia municipal.

La Sección Médica Prehospitalaria valoró al lesionado en el lugar del accidente y determinó su traslado inmediato debido a la gravedad de las lesiones. El percance ocurrió durante la jornada laboral en las instalaciones de la granja avícola, precisó Protección Civil.

El Departamento de Inspección de Protección Civil quedó a cargo de la situación para analizar las medidas de seguridad que se implementan en el centro de trabajo.

Las autoridades verificarán qué ocasionó que el trabajador resultara atropellado por el montacargas y evaluarán las condiciones laborales del lugar, explicó la dependencia.

"Se deben verificar las condiciones laborales y garantías para evitar accidentes", enfatizó Protección Civil de El Marqués.

La investigación determinará si la empresa cuenta con los protocolos de seguridad necesarios para la operación de maquinaria pesada y de resguardo de trabajadores en zonas de riesgo.

El estado de salud del trabajador lesionado no fue precisado por las autoridades, quienes continúan con las labores de inspección en granjas avícolas de la región para garantizar condiciones seguras en centros laborales de El Marqués.

