El Marqués, 19 de enero de 2026. — Un trabajador resultó lesionado de consideración tras ser atropellado por un montacargas en una granja de producción de huevo ubicada sobre la carretera Chichimequillas-Santa María de los Baños, en El Marqués.
Elementos de Protección Civil de El Marqués acudieron al sitio para atender la emergencia y trasladaron a la víctima a un hospital de la zona, informó la dependencia municipal.
La Sección Médica Prehospitalaria valoró al lesionado en el lugar del accidente y determinó su traslado inmediato debido a la gravedad de las lesiones. El percance ocurrió durante la jornada laboral en las instalaciones de la granja avícola, precisó Protección Civil.
El Departamento de Inspección de Protección Civil quedó a cargo de la situación para analizar las medidas de seguridad que se implementan en el centro de trabajo.
Las autoridades verificarán qué ocasionó que el trabajador resultara atropellado por el montacargas y evaluarán las condiciones laborales del lugar, explicó la dependencia.
"Se deben verificar las condiciones laborales y garantías para evitar accidentes", enfatizó Protección Civil de El Marqués.
La investigación determinará si la empresa cuenta con los protocolos de seguridad necesarios para la operación de maquinaria pesada y de resguardo de trabajadores en zonas de riesgo.
El estado de salud del trabajador lesionado no fue precisado por las autoridades, quienes continúan con las labores de inspección en granjas avícolas de la región para garantizar condiciones seguras en centros laborales de El Marqués.