Feb 20, 2026
El Marqués, 20 de febrero de 2026. —Un incendio de grandes dimensiones consumió pastizales, arbustos y huizaches en zona ceril a la altura del kilómetro 6.5 de la carretera 435, en el tramo El Colorado-Galindo del municipio de El Marqués.

Las llamas, que alcanzaron una magnitud considerable, fueron combatidas por personal de Bomberos del municipio de El Marqués, quienes lograron controlar el siniestro.

El fuego generó una densa columna de humo visible a gran distancia. Las industrias asentadas en las inmediaciones activaron sus brigadas de Protección Civil y seguridad interna como medida preventiva para resguardar sus instalaciones ante el avance de las llamas hacia la zona industrial.

Durante el incendio en la carretera 435 de El Marqués, los automovilistas que circulaban por la vialidad enfrentaron condiciones de poca visibilidad provocadas por el humo. Las llamas alcanzaron la parte perimetral de la cinta asfáltica, lo que obligó a conductores a reducir velocidad y extremar precauciones al transitar por el tramo afectado.

Bomberos controlan incendio en zona ceril de El Marqués

Personal de la estación de Bomberos del municipio desplegó unidades para atacar el fuego desde la parte alta del cerro. La intervención permitió sofocar las llamas antes de que alcanzaran instalaciones industriales o generaran daños mayores a la infraestructura carretera de la zona.

La vegetación afectada se compone principalmente de huizaches, pastizales secos y arbustos propios de la zona ceril que bordea la carretera 435 en el tramo El Colorado-Galindo. Las condiciones de sequía en la región facilitaron la rápida propagación del fuego sobre la extensión de terreno.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado sobre las causas que originaron el incendio ni la superficie total afectada por las llamas.

