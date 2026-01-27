El Marqués, 27 de enero de 2026. — La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Carlos “N” por la posesión de un aparato de interferencia de señal, localizado durante un operativo de seguridad en el municipio de El Marqués, Querétaro.
El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal de El Marqués realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un tractocamión que circulaba sin luces posteriores sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de El Carmen.
Durante la intervención, el conductor no pudo acreditar la legal posesión del vehículo, lo que derivó en una inspección preventiva del tractocamión y del semirremolque tipo caja seca, el cual se encontraba cargado con colchones.
Aseguramiento de dispositivo electrónico en operativo de El Marqués
En la revisión del semirremolque, los oficiales localizaron un dispositivo electrónico equipado con 10 antenas, sin marca visible, cuyas características corresponden a las de un equipo inhibidor de señal, por lo que procedieron al aseguramiento del conductor, del vehículo y del aparato.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro recibió la puesta a disposición del detenido y de los objetos asegurados, con el fin de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del implicado.
De acuerdo con el Código Penal Federal, la posesión, comercialización o uso de este tipo de dispositivos sin la autorización correspondiente constituye un delito federal, debido a los riesgos que representan para la seguridad pública.
¿Qué es un inhibidor de señal y por qué es delito?
Los inhibidores de señal son dispositivos electrónicos diseñados para bloquear o interferir comunicaciones celulares, sistemas GPS y otras frecuencias de radio.
Estos equipos suelen emplearse para facilitar robos a transporte de carga, impedir la localización satelital de vehículos y obstaculizar la comunicación entre víctimas y autoridades durante la comisión de delitos como secuestro, extorsión o asaltos en carreteras.
La Policía Municipal de El Marqués documentó el operativo mediante el Informe Policial Homologado, detallando las circunstancias de la detención registrada en el camino hacia El Carmen.
El tractocamión, el semirremolque y el dispositivo de interferencia permanecen bajo resguardo de autoridades federales, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.
La FGR informó que mantiene coordinación permanente con corporaciones estatales y municipales para combatir conductas delictivas que vulneran la seguridad pública e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos ilícitos a través del teléfono 442 238 6850, el correo vua.queretaro@fgr.org.mx o el portal oficial https://fgr.org.mx/swb/FEMDH/CEDAC, de manera segura y confidencial.