Detienen a conductor con inhibidor de señal en El Marqués

La Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación contra Carlos “N” tras el aseguramiento de un dispositivo electrónico con 10 antenas, con características de equipo inhibidor, localizado en un semirremolque cargado con colchones en El Marqués.

Operativo policial en El Marqués donde aseguraron tractocamión con inhibidor de señal en camino a El Carmen

Policía Municipal de El Marqués detuvo tractocamión sin luces posteriores en camino de terracería hacia El Carmen.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 27, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

El Marqués, 27 de enero de 2026. — La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Carlos “N” por la posesión de un aparato de interferencia de señal, localizado durante un operativo de seguridad en el municipio de El Marqués, Querétaro.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal de El Marqués realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un tractocamión que circulaba sin luces posteriores sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de El Carmen.

Durante la intervención, el conductor no pudo acreditar la legal posesión del vehículo, lo que derivó en una inspección preventiva del tractocamión y del semirremolque tipo caja seca, el cual se encontraba cargado con colchones.

Aseguramiento de dispositivo electrónico en operativo de El Marqués

En la revisión del semirremolque, los oficiales localizaron un dispositivo electrónico equipado con 10 antenas, sin marca visible, cuyas características corresponden a las de un equipo inhibidor de señal, por lo que procedieron al aseguramiento del conductor, del vehículo y del aparato.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro recibió la puesta a disposición del detenido y de los objetos asegurados, con el fin de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del implicado.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la posesión, comercialización o uso de este tipo de dispositivos sin la autorización correspondiente constituye un delito federal, debido a los riesgos que representan para la seguridad pública.

¿Qué es un inhibidor de señal y por qué es delito?

Los inhibidores de señal son dispositivos electrónicos diseñados para bloquear o interferir comunicaciones celulares, sistemas GPS y otras frecuencias de radio.

Estos equipos suelen emplearse para facilitar robos a transporte de carga, impedir la localización satelital de vehículos y obstaculizar la comunicación entre víctimas y autoridades durante la comisión de delitos como secuestro, extorsión o asaltos en carreteras.

La Policía Municipal de El Marqués documentó el operativo mediante el Informe Policial Homologado, detallando las circunstancias de la detención registrada en el camino hacia El Carmen.

El tractocamión, el semirremolque y el dispositivo de interferencia permanecen bajo resguardo de autoridades federales, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.

La FGR informó que mantiene coordinación permanente con corporaciones estatales y municipales para combatir conductas delictivas que vulneran la seguridad pública e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos ilícitos a través del teléfono 442 238 6850, el correo vua.queretaro@fgr.org.mx o el portal oficial https://fgr.org.mx/swb/FEMDH/CEDAC, de manera segura y confidencial.

