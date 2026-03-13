Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que mantiene un alto nivel de exigencia sobre su equipo de gobierno y defendió los resultados alcanzados en los distintos sectores de la administración estatal.
Ante cuestionamientos sobre posibles movimientos en su gabinete, el mandatario no anunció cambios más allá del relevo ya confirmado en el Consejo Estatal Contra las Adicciones.
A casi cuatro años de haber iniciado su gestión en octubre de 2021, el gobierno de Kuri González ha realizado ajustes puntuales en diversas dependencias.
El más reciente fue la salida de Adolfo Ríos Méndez del CECA y el nombramiento de Sebastián Granados como sustituto. Previamente, el mandatario ha mantenido estabilidad en las posiciones clave de su gabinete estatal en Querétaro, con Eric Gudiño Torres en la Secretaría de Gobierno y Adriana Vega Vázquez Mellado en Turismo.
"Yo estoy bien agresivo con todo mi equipo y hemos visto cómo hemos dado resultados en todos los sectores", afirmó Kuri González en entrevista, en referencia a la dinámica de trabajo que impulsa al interior de su administración.
El gobernador utilizó como ejemplo el operativo de repatriación de 52 queretanos varados en Medio Oriente, al que calificó como una muestra de la capacidad operativa de su equipo.
Reconoció en particular el trabajo de Gudiño Torres, Vega Vázquez Mellado y Erika González en la coordinación logística que permitió el retorno de los ciudadanos desde Dubái en medio del conflicto armado en la región.
Kuri valora estabilidad y compromiso de funcionarios
Cuestionado sobre si su equipo está preparado para los retos del último tramo de su administración, el mandatario respondió afirmativamente.
Describió a sus colaboradores como personas responsables y conscientes del momento político que atraviesa la entidad.
"Los veo muy con los pies en la tierra y saben perfectamente bien que tienen una gran responsabilidad", sostuvo al referirse al compromiso que percibe entre los integrantes de su gabinete.
La administración de Kuri González concluirá en septiembre de 2027, lo que coloca al actual periodo como una etapa de cierre en la que gobernadores suelen realizar ajustes de cara a la entrega de resultados.
Hasta el momento, el mandatario queretano no ha señalado intención de hacer una reestructuración amplia.