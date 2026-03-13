Kuri defiende resultados de su gabinete y descarta cambios inmediatos

El mandatario queretano aseguró que sus funcionarios tienen los pies en la tierra y conocen su responsabilidad.

Gobernador Mauricio Kuri González defiende resultados de su gabinete en Querétaro

Mauricio Kuri González aseguró mantener un alto nivel de exigencia con su equipo de gobierno.

Foto: Mauricio Kuri.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que mantiene un alto nivel de exigencia sobre su equipo de gobierno y defendió los resultados alcanzados en los distintos sectores de la administración estatal.

Ante cuestionamientos sobre posibles movimientos en su gabinete, el mandatario no anunció cambios más allá del relevo ya confirmado en el Consejo Estatal Contra las Adicciones.

A casi cuatro años de haber iniciado su gestión en octubre de 2021, el gobierno de Kuri González ha realizado ajustes puntuales en diversas dependencias.

El más reciente fue la salida de Adolfo Ríos Méndez del CECA y el nombramiento de Sebastián Granados como sustituto. Previamente, el mandatario ha mantenido estabilidad en las posiciones clave de su gabinete estatal en Querétaro, con Eric Gudiño Torres en la Secretaría de Gobierno y Adriana Vega Vázquez Mellado en Turismo.

"Yo estoy bien agresivo con todo mi equipo y hemos visto cómo hemos dado resultados en todos los sectores", afirmó Kuri González en entrevista, en referencia a la dinámica de trabajo que impulsa al interior de su administración.

El gobernador utilizó como ejemplo el operativo de repatriación de 52 queretanos varados en Medio Oriente, al que calificó como una muestra de la capacidad operativa de su equipo.

Reconoció en particular el trabajo de Gudiño Torres, Vega Vázquez Mellado y Erika González en la coordinación logística que permitió el retorno de los ciudadanos desde Dubái en medio del conflicto armado en la región.

Kuri valora estabilidad y compromiso de funcionarios

Cuestionado sobre si su equipo está preparado para los retos del último tramo de su administración, el mandatario respondió afirmativamente.

Describió a sus colaboradores como personas responsables y conscientes del momento político que atraviesa la entidad.

"Los veo muy con los pies en la tierra y saben perfectamente bien que tienen una gran responsabilidad", sostuvo al referirse al compromiso que percibe entre los integrantes de su gabinete.

La administración de Kuri González concluirá en septiembre de 2027, lo que coloca al actual periodo como una etapa de cierre en la que gobernadores suelen realizar ajustes de cara a la entrega de resultados.

Hasta el momento, el mandatario queretano no ha señalado intención de hacer una reestructuración amplia.

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