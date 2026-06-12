Recuperan camioneta robada en Vistha, San Juan del Río

San Juan del Río, 12 de junio de 2026.- Una camioneta Chevrolet tipo pick-up con reporte de robo fue recuperada en la colonia Pueblo Quieto, en la comunidad de Vistha, por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR).
El hallazgo derivó de un operativo de búsqueda que la corporación activó luego de que la unidad fuera reportada como robada la mañana de la víspera, y se concretó con base en un reporte ciudadano que orientó la localización del vehículo.
Tras la denuncia, los elementos municipales desplegaron un dispositivo de localización en distintos puntos de la demarcación. La información aportada por la ciudadanía permitió dirigir la búsqueda hacia Vistha, donde la camioneta fue ubicada.
Una vez identificada la unidad, los oficiales realizaron su aseguramiento y la pusieron a disposición de la autoridad competente, encargada de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.
La recuperación se suma a otras intervenciones recientes de la policía municipal en el seguimiento de una camioneta robada en la comunidad de La Llave y de casos de robo de vehículo en el municipio, sostenidas mediante operativos de seguridad en la jurisdicción.
La SSPM-SJR señaló que mantendrá el trabajo coordinado con la población para proteger el patrimonio de los sanjuanenses.