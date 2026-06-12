Recuperan camioneta robada en Vistha, San Juan del Río

El vehículo, sustraído un día antes, fue ubicado en la colonia Pueblo Quieto gracias a un reporte ciudadano y entregado a la autoridad competente.

Camioneta Chevrolet tipo pick-up con reporte de robo asegurada por oficiales de la Policía Municipal en la comunidad de Vistha, San Juan del Río.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron la camioneta Chevrolet en la colonia Pueblo Quieto, en la comunidad de Vistha.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 12 de junio de 2026.- Una camioneta Chevrolet tipo pick-up con reporte de robo fue recuperada en la colonia Pueblo Quieto, en la comunidad de Vistha, por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR).

El hallazgo derivó de un operativo de búsqueda que la corporación activó luego de que la unidad fuera reportada como robada la mañana de la víspera, y se concretó con base en un reporte ciudadano que orientó la localización del vehículo.

Tras la denuncia, los elementos municipales desplegaron un dispositivo de localización en distintos puntos de la demarcación. La información aportada por la ciudadanía permitió dirigir la búsqueda hacia Vistha, donde la camioneta fue ubicada.

Una vez identificada la unidad, los oficiales realizaron su aseguramiento y la pusieron a disposición de la autoridad competente, encargada de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La recuperación se suma a otras intervenciones recientes de la policía municipal en el seguimiento de una camioneta robada en la comunidad de La Llave y de casos de robo de vehículo en el municipio, sostenidas mediante operativos de seguridad en la jurisdicción.

La SSPM-SJR señaló que mantendrá el trabajo coordinado con la población para proteger el patrimonio de los sanjuanenses.

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