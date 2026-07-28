Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- Comercializadores, empresas harineras e integrantes de la industria alimentaria acordaron adquirir 1.2 millones de toneladas de maíz blanco correspondientes al ciclo agrícola Primavera-Verano 2026 en seis estados, entre ellos Querétaro.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el acuerdo comprende la producción de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, con una base de comercialización de 100 dólares por tonelada.
La dependencia podrá publicar oficialmente esa base cinco meses antes del inicio de la cosecha, con el objetivo de que productores y compradores conozcan anticipadamente las condiciones de comercialización.
La base de 100 dólares constituye uno de los componentes de la operación y no equivale necesariamente al precio final que recibirán los agricultores. El comunicado no precisa la conversión a pesos, el precio total por tonelada ni las condiciones particulares que deberán cumplir los productores.
Comercializadores, harineras e industria alimentaria participarán en la adquisición del maíz blanco. rotativo.com.mx
Compra anticipada bajo nuevo sistema federal
La operación se realizará mediante el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, formalizado por el Gobierno federal para los ciclos Primavera-Verano 2026 y Otoño-Invierno 2026-2027.
El esquema contempla contratos anticipados entre productores y compradores, venta directa de insumos y mecanismos de protección frente a contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercado.
Agricultura señaló que el acuerdo busca garantizar el abasto nacional a la industria alimentaria y disminuir la dependencia de importaciones de maíz blanco.
En una segunda etapa, el Gobierno federal prevé incorporar un seguro agrícola y un seguro al ingreso para productores de las seis entidades. Los lineamientos, requisitos, cobertura y mecanismos de acceso serán publicados mediante avisos oficiales.
Productores de Querétaro enfrentaron caída de precios
El Gobierno federal anunciará posteriormente los lineamientos para seguros agrícolas y de ingreso. rotativo.com.mx
El nuevo esquema ocurre después de las movilizaciones realizadas por agricultores del Bajío ante la caída del precio del grano y el incremento de sus costos de producción.
En octubre de 2025, productores de Querétaro consiguieron un subsidio federal de 800 pesos por tonelada, tras las protestas y bloqueos realizados en la caseta de Palmillas.
Posteriormente, el Gobierno del Estado anunció un apoyo adicional para productores de maíz, ante la reducción de precios registrada durante ese ciclo agrícola.
La Secretaría de Agricultura no detalló cuántas toneladas corresponderán específicamente a Querétaro, qué empresas realizarán las compras ni cuántos productores de la entidad podrán incorporarse al acuerdo.