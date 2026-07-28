Industria acuerda comprar 1.2 millones de toneladas de maíz blanco

La operación incluye a Querétaro y establece una base de comercialización de 100 dólares por tonelada para Primavera-Verano 2026.

Persona sostiene granos de maíz blanco recién recolectados.

El acuerdo establece una base de comercialización de 100 dólares por tonelada de maíz blanco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- Comercializadores, empresas harineras e integrantes de la industria alimentaria acordaron adquirir 1.2 millones de toneladas de maíz blanco correspondientes al ciclo agrícola Primavera-Verano 2026 en seis estados, entre ellos Querétaro.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el acuerdo comprende la producción de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, con una base de comercialización de 100 dólares por tonelada.

La dependencia podrá publicar oficialmente esa base cinco meses antes del inicio de la cosecha, con el objetivo de que productores y compradores conozcan anticipadamente las condiciones de comercialización.

La base de 100 dólares constituye uno de los componentes de la operación y no equivale necesariamente al precio final que recibirán los agricultores. El comunicado no precisa la conversión a pesos, el precio total por tonelada ni las condiciones particulares que deberán cumplir los productores.

Cami\u00f3n de carga permanece frente a silos utilizados para almacenar granos. Comercializadores, harineras e industria alimentaria participarán en la adquisición del maíz blanco. rotativo.com.mx

Compra anticipada bajo nuevo sistema federal

La operación se realizará mediante el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, formalizado por el Gobierno federal para los ciclos Primavera-Verano 2026 y Otoño-Invierno 2026-2027.

El esquema contempla contratos anticipados entre productores y compradores, venta directa de insumos y mecanismos de protección frente a contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercado.

Agricultura señaló que el acuerdo busca garantizar el abasto nacional a la industria alimentaria y disminuir la dependencia de importaciones de maíz blanco.

En una segunda etapa, el Gobierno federal prevé incorporar un seguro agrícola y un seguro al ingreso para productores de las seis entidades. Los lineamientos, requisitos, cobertura y mecanismos de acceso serán publicados mediante avisos oficiales.

Productores de Querétaro enfrentaron caída de precios


Dos hombres muestran mazorcas dentro de una parcela de ma\u00edz. El Gobierno federal anunciará posteriormente los lineamientos para seguros agrícolas y de ingreso. rotativo.com.mx

El nuevo esquema ocurre después de las movilizaciones realizadas por agricultores del Bajío ante la caída del precio del grano y el incremento de sus costos de producción.

En octubre de 2025, productores de Querétaro consiguieron un subsidio federal de 800 pesos por tonelada, tras las protestas y bloqueos realizados en la caseta de Palmillas.

Posteriormente, el Gobierno del Estado anunció un apoyo adicional para productores de maíz, ante la reducción de precios registrada durante ese ciclo agrícola.

La Secretaría de Agricultura no detalló cuántas toneladas corresponderán específicamente a Querétaro, qué empresas realizarán las compras ni cuántos productores de la entidad podrán incorporarse al acuerdo.

gobierno productores maiz

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