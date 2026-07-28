San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- Los funcionarios de la administración municipal de San Juan del Río que aspiren a una candidatura en el proceso electoral de 2027 deberán separarse del cargo cuando se abran las convocatorias para el registro de precandidaturas, afirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
Cuestionado sobre cómo se prepara su gobierno ante posibles salidas de integrantes del gabinete con aspiraciones políticas, el presidente municipal respondió que la administración concluye el 30 de septiembre de 2027 y que, hasta entonces, la única encomienda de su equipo es dar resultados y comunicarlos.
Cabrera Valencia calificó como legítimas y válidas las aspiraciones de quienes decidan participar en el proceso electoral, pero condicionó cualquier movimiento a los plazos legales: sostuvo que quienes salgan de la administración para competir dejarán su responsabilidad a otra persona y que ello solo ocurrirá cuando el calendario electoral lo permita.
El alcalde evitó mencionar nombres o áreas donde pudieran registrarse relevos. La pregunta surge en un contexto de definiciones anticipadas dentro del panismo estatal rumbo a la gubernatura y a las alcaldías de 2027, proceso en el que el propio Cabrera Valencia, quien obtuvo su segundo periodo como alcalde electo en 2024, ha enfrentado también críticas internas de correligionarios sobre el rumbo de su administración.
El mensaje se dio durante la conferencia de prensa en la que la Secretaría de Desarrollo Social presentó el balance de sus programas, dependencia que ya vivió un relevo con motivaciones partidistas: su anterior titular dejó el cargo para dirigir el PAN municipal.