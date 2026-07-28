Quien busque candidatura en 2027 deberá dejar el cargo: Cabrera

El alcalde señaló que las salidas de funcionarios con aspiraciones serán legítimas, pero deberán ocurrir cuando se abran los registros de precandidaturas.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, sonríe frente a un podio con camisa azul clara y micrófono de solapa, sobre fondo blanco.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la conferencia de prensa en la que fijó los plazos para que aspirantes a cargos de elección en 2027 se separen de la administración municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- Los funcionarios de la administración municipal de San Juan del Río que aspiren a una candidatura en el proceso electoral de 2027 deberán separarse del cargo cuando se abran las convocatorias para el registro de precandidaturas, afirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Cuestionado sobre cómo se prepara su gobierno ante posibles salidas de integrantes del gabinete con aspiraciones políticas, el presidente municipal respondió que la administración concluye el 30 de septiembre de 2027 y que, hasta entonces, la única encomienda de su equipo es dar resultados y comunicarlos.

Cabrera Valencia calificó como legítimas y válidas las aspiraciones de quienes decidan participar en el proceso electoral, pero condicionó cualquier movimiento a los plazos legales: sostuvo que quienes salgan de la administración para competir dejarán su responsabilidad a otra persona y que ello solo ocurrirá cuando el calendario electoral lo permita.

El alcalde evitó mencionar nombres o áreas donde pudieran registrarse relevos. La pregunta surge en un contexto de definiciones anticipadas dentro del panismo estatal rumbo a la gubernatura y a las alcaldías de 2027, proceso en el que el propio Cabrera Valencia, quien obtuvo su segundo periodo como alcalde electo en 2024, ha enfrentado también críticas internas de correligionarios sobre el rumbo de su administración.

El mensaje se dio durante la conferencia de prensa en la que la Secretaría de Desarrollo Social presentó el balance de sus programas, dependencia que ya vivió un relevo con motivaciones partidistas: su anterior titular dejó el cargo para dirigir el PAN municipal.

politica gobierno elecciones roberto cabrera

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