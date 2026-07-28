Fundación Bosch entrega 11 becas a estudiantes de la UT San Juan del Río

Los apoyos cubren la reinscripción durante tres cuatrimestres consecutivos para estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.

Cuatro estudiantes de la UT San Juan del Río muestran los reconocimientos de las becas otorgadas con apoyo de Fundación Robert Bosch México.

Estudiantes de la UT San Juan del Río recibieron becas que cubren su reinscripción durante tres cuatrimestres consecutivos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- Once estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) recibieron becas de permanencia destinadas a cubrir el pago de su reinscripción durante tres cuatrimestres consecutivos.

Los apoyos, financiados con la colaboración de la Fundación Robert Bosch México, fueron entregados a estudiantes de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

El rector Fernando Ferrusca Ortiz explicó que las becas buscan evitar que la falta de recursos interrumpa la formación profesional de las y los jóvenes. Durante la entrega reconoció el esfuerzo académico de los estudiantes y los exhortó a continuar su preparación.

La colaboración entre la UT San Juan y la Fundación Robert Bosch México comenzó en 2024 y, con esta nueva entrega, alcanza a 42 jóvenes que han recibido respaldo para continuar sus estudios universitarios.

Este apoyo se suma a las 220 becas de servicio comunitario, alimentación y desempeño académico que la universidad distribuyó durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026.

La institución también obtuvo durante 2026 un paquete de 34 becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para estudiantes de su Maestría en Tecnología Aplicada.

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