San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- Once estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) recibieron becas de permanencia destinadas a cubrir el pago de su reinscripción durante tres cuatrimestres consecutivos.
Los apoyos, financiados con la colaboración de la Fundación Robert Bosch México, fueron entregados a estudiantes de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.
El rector Fernando Ferrusca Ortiz explicó que las becas buscan evitar que la falta de recursos interrumpa la formación profesional de las y los jóvenes. Durante la entrega reconoció el esfuerzo académico de los estudiantes y los exhortó a continuar su preparación.
La colaboración entre la UT San Juan y la Fundación Robert Bosch México comenzó en 2024 y, con esta nueva entrega, alcanza a 42 jóvenes que han recibido respaldo para continuar sus estudios universitarios.
Este apoyo se suma a las 220 becas de servicio comunitario, alimentación y desempeño académico que la universidad distribuyó durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2026.
La institución también obtuvo durante 2026 un paquete de 34 becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para estudiantes de su Maestría en Tecnología Aplicada.