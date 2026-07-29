Querétaro, 29 de julio de 2026.- Una camioneta volcó en la comunidad Casa Blanca, en el municipio de Querétaro, accidente que dejó personas lesionadas y movilizó a elementos de Protección Civil Municipal.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que sus elementos acudieron al lugar para atender el hecho de tránsito.

A su llegada, personal de emergencias brindó atención prehospitalaria a las personas que resultaron lesionadas.

La dependencia no precisó el número de personas involucradas ni la cantidad de lesionados, tampoco informó sobre su estado de salud o si alguno requirió traslado a un hospital.

Protección Civil descarta riesgos en la zona

Además de la atención a los ocupantes, los elementos realizaron labores preventivas para identificar y descartar riesgos derivados de la volcadura.

En la imagen difundida por la autoridad se observa una camioneta volcada fuera de la superficie de rodamiento, así como una unidad de Protección Civil Municipal y personal de emergencias en el lugar.

El reporte oficial no proporciona información sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni establece alguna posible responsabilidad, por lo que se desconocen las causas de la volcadura.

Protección Civil recomendó a los automovilistas verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir y conducir con precaución.

El protocolo exige que en accidentes con víctimas se mantenga precisión sobre el saldo y la condición de las personas afectadas, sin completar información que la autoridad no haya proporcionado.