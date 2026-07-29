San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango García, calificó los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias contenidos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión como un instrumento de censura y control político, al colocar al Estado federal como árbitro de los contenidos que difunden los medios de comunicación.
"No hay manera de defender a las audiencias en ese tono. ¿En qué país democrático del mundo el gobierno decide qué sí y qué no se puede publicar? En ninguno", afirmó Arango durante una conferencia de prensa en las instalaciones del CDE-PAN Querétaro.
El dirigente sostuvo que los lineamientos, presentados por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, constituyen lo que describió como un mecanismo para sancionar a quienes incomoden a Morena e imponer una sola versión de los hechos.
El presidente del PAN en la entidad vinculó la medida con lo que calificó como un patrón de descalificación sistemática de los medios de comunicación por parte del partido en el poder desde 2018, bajo la acusación de mentir o formar parte de un "complot neoliberal" cuando publican información que confronta la narrativa oficial.
Arango cuestionó directamente la operación de los lineamientos frente a coberturas concretas: señaló que bajo ese esquema, informar sobre casos como los del exsecretario Adán Augusto López, el gobernador Rubén Rocha Moya o la mandataria Marina del Pilar Ávila, así como sobre el llamado "huachicol fiscal" o sobre el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría derivar en sanciones a periodistas, conductores, columnistas y caricaturistas por "falsedad" o por "atentar contra las audiencias".
El dirigente panista cerró su posicionamiento advirtiendo que México enfrenta lo que describió como una regresión democrática: la desaparición de órganos autónomos, el control del Poder Judicial y, ahora, el intento de regular la voz pública. Señaló que el PAN continuará trabajando para frenar esa tendencia y defender la entidad.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión como parte de las reformas estructurales impulsadas durante la actual administración federal.
Los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias son el instrumento reglamentario que la Consejería Jurídica presentó para su aplicación; su publicación formal y alcance operativo no han sido confirmados por fuente oficial adicional en este paquete.