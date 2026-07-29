PAN acusa a Morena de usar lineamientos de audiencias para censurar a los medios

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, calificó los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias de la nueva Ley de Telecomunicaciones como un mecanismo para sancionar a quienes incomoden al gobierno federal.

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, habla en conferencia de prensa ante el logotipo del Comité Directivo Estatal del partido.

Martín Arango durante la conferencia en el CDE-PAN Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango García, calificó los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias contenidos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión como un instrumento de censura y control político, al colocar al Estado federal como árbitro de los contenidos que difunden los medios de comunicación.

"No hay manera de defender a las audiencias en ese tono. ¿En qué país democrático del mundo el gobierno decide qué sí y qué no se puede publicar? En ninguno", afirmó Arango durante una conferencia de prensa en las instalaciones del CDE-PAN Querétaro.

El dirigente sostuvo que los lineamientos, presentados por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, constituyen lo que describió como un mecanismo para sancionar a quienes incomoden a Morena e imponer una sola versión de los hechos.

El presidente del PAN en la entidad vinculó la medida con lo que calificó como un patrón de descalificación sistemática de los medios de comunicación por parte del partido en el poder desde 2018, bajo la acusación de mentir o formar parte de un "complot neoliberal" cuando publican información que confronta la narrativa oficial.

Arango cuestionó directamente la operación de los lineamientos frente a coberturas concretas: señaló que bajo ese esquema, informar sobre casos como los del exsecretario Adán Augusto López, el gobernador Rubén Rocha Moya o la mandataria Marina del Pilar Ávila, así como sobre el llamado "huachicol fiscal" o sobre el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría derivar en sanciones a periodistas, conductores, columnistas y caricaturistas por "falsedad" o por "atentar contra las audiencias".

El dirigente panista cerró su posicionamiento advirtiendo que México enfrenta lo que describió como una regresión democrática: la desaparición de órganos autónomos, el control del Poder Judicial y, ahora, el intento de regular la voz pública. Señaló que el PAN continuará trabajando para frenar esa tendencia y defender la entidad.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión como parte de las reformas estructurales impulsadas durante la actual administración federal.

Los lineamientos sobre Derechos de las Audiencias son el instrumento reglamentario que la Consejería Jurídica presentó para su aplicación; su publicación formal y alcance operativo no han sido confirmados por fuente oficial adicional en este paquete.

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