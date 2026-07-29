Kuri respalda registro de líneas telefónicas para combatir la extorsión

El mandatario reconoció que la medida puede generar desconfianza, pero sostuvo que las telefónicas deben informar a quién entregan cada línea.

Mauricio Kuri González se pronuncia a favor de un registro nacional que permita identificar a los titulares de las líneas telefónicas para combatir la extorsión.

El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la creación de un registro de titulares de líneas telefónicas y propuso vigilancia ciudadana sobre el uso de datos biométricos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se pronunció a favor de que exista un registro que permita saber quién es el titular de cada línea telefónica en el país, al considerar que la extorsión se comete principalmente desde los teléfonos y que las compañías deben informar a quién entregan cada número.

Durante la conferencia Café con Kuri, el mandatario sostuvo que una línea telefónica da comunicación, pero también puede convertirse en un arma peligrosa.

Señaló que muchas de las llamadas de extorsión telefónica provienen de centros penitenciarios de otros estados, y contrastó esa situación con el penal queretano, cuya operación defendió.

Kuri reconoció que la medida podría generar más desconfianza que confianza entre los ciudadanos, por lo que planteó buscar la forma de dar certeza.

Como contrapeso, propuso la creación de un consejo ciudadano integrado por partidos políticos, academia, intelectuales y medios de comunicación que revise periódicamente el uso que se dé a los datos biométricos. Advirtió, además, que quien crea que las empresas no tienen ya esos datos se engaña.

El mandatario afirmó que en Querétaro no se han presentado hasta hoy delitos como el derecho de piso, pero sí llamadas de extorsión en las que los delincuentes inventan situaciones y aprovechan el miedo alimentado por las noticias nacionales, una de las modalidades de extorsión que las autoridades estatales han identificado.

Cuestionado sobre la mejora en la percepción de seguridad del estado, atribuyó los resultados a la participación ciudadana: sostuvo que Querétaro colinda con algunos de los estados más inseguros del país y que la denuncia y la confianza en las instituciones son parte de lo que ha permitido mantener la seguridad. Insistió en que el gobierno federal no podrá solo y que la ciudadanía debe apoyar.

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