Querétaro, 29 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se pronunció a favor de que exista un registro que permita saber quién es el titular de cada línea telefónica en el país, al considerar que la extorsión se comete principalmente desde los teléfonos y que las compañías deben informar a quién entregan cada número.
Durante la conferencia Café con Kuri, el mandatario sostuvo que una línea telefónica da comunicación, pero también puede convertirse en un arma peligrosa.
Señaló que muchas de las llamadas de extorsión telefónica provienen de centros penitenciarios de otros estados, y contrastó esa situación con el penal queretano, cuya operación defendió.
Kuri reconoció que la medida podría generar más desconfianza que confianza entre los ciudadanos, por lo que planteó buscar la forma de dar certeza.
Como contrapeso, propuso la creación de un consejo ciudadano integrado por partidos políticos, academia, intelectuales y medios de comunicación que revise periódicamente el uso que se dé a los datos biométricos. Advirtió, además, que quien crea que las empresas no tienen ya esos datos se engaña.
El mandatario afirmó que en Querétaro no se han presentado hasta hoy delitos como el derecho de piso, pero sí llamadas de extorsión en las que los delincuentes inventan situaciones y aprovechan el miedo alimentado por las noticias nacionales, una de las modalidades de extorsión que las autoridades estatales han identificado.
Cuestionado sobre la mejora en la percepción de seguridad del estado, atribuyó los resultados a la participación ciudadana: sostuvo que Querétaro colinda con algunos de los estados más inseguros del país y que la denuncia y la confianza en las instituciones son parte de lo que ha permitido mantener la seguridad. Insistió en que el gobierno federal no podrá solo y que la ciudadanía debe apoyar.