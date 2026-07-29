Escuelas junto a obras de Bernardo Quintana migran a clases en línea

La UAQ trasladó a modalidad virtual sus campus Centro Histórico y Aeropuerto; al concluir la semana se evaluará si la medida se amplía o se mantiene.

Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación de Querétaro, informa sobre las clases en línea por las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana.

Escuelas ubicadas en un radio de 3 kilómetros de las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana migraron temporalmente a clases en línea, informó Martha Elena Soto Obregón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- Las escuelas ubicadas en un radio de 3 kilómetros de las obras del Tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana migraron a clases en línea por invitación de la Secretaría de Educación estatal, medida que será evaluada al concluir esta semana para determinar si se amplía o se mantiene, informó la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón.

La secretaria detalló que la comunidad escolar de esa zona asciende a cerca de 20 mil estudiantes, aunque precisó que no todos coinciden en el mismo periodo: una parte cursa planes trimestrales o cuatrimestrales, otros concluyeron cursos durante el periodo de la obra y algunos más están por iniciarlos, como los alumnos de la Universidad Anáhuac, cuyo ciclo comienza el 10 de agosto.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) trasladó a modalidad virtual sus campus Centro Histórico y Aeropuerto completos, señaló la funcionaria, quien añadió que, de acuerdo con su información, también migraron algunas facultades del Campus Universitario, entre ellas Derecho y, posiblemente, Psicología y Artes.

Soto Obregón indicó que la Dirección de Educación ayudó a detectar los planteles de la zona e invitó a las escuelas a sumarse a los estudios en línea, con muy buena aceptación.

Aclaró que la decisión sobre la continuidad de las obras no corresponde a su dependencia, por lo que dará seguimiento a la situación para tomar determinaciones y seguirá invitando a las comunidades escolares a trabajar a distancia mientras sea necesario.

Los trabajos del tren en el puente de Bernardo Quintana iniciaron el 13 de julio y está previsto que concluyan el 30 de agosto, con actividad las 24 horas. La intervención en esa vialidad fue precedida por estudios técnicos de mecánica de suelos y forma parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario federal, que antes ejecutó el frente de El Cerrito sobre Prolongación Corregidora Norte.

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