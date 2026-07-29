Querétaro, 29 de julio de 2026.- Las escuelas ubicadas en un radio de 3 kilómetros de las obras del Tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana migraron a clases en línea por invitación de la Secretaría de Educación estatal, medida que será evaluada al concluir esta semana para determinar si se amplía o se mantiene, informó la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón.
La secretaria detalló que la comunidad escolar de esa zona asciende a cerca de 20 mil estudiantes, aunque precisó que no todos coinciden en el mismo periodo: una parte cursa planes trimestrales o cuatrimestrales, otros concluyeron cursos durante el periodo de la obra y algunos más están por iniciarlos, como los alumnos de la Universidad Anáhuac, cuyo ciclo comienza el 10 de agosto.
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) trasladó a modalidad virtual sus campus Centro Histórico y Aeropuerto completos, señaló la funcionaria, quien añadió que, de acuerdo con su información, también migraron algunas facultades del Campus Universitario, entre ellas Derecho y, posiblemente, Psicología y Artes.
Soto Obregón indicó que la Dirección de Educación ayudó a detectar los planteles de la zona e invitó a las escuelas a sumarse a los estudios en línea, con muy buena aceptación.
Aclaró que la decisión sobre la continuidad de las obras no corresponde a su dependencia, por lo que dará seguimiento a la situación para tomar determinaciones y seguirá invitando a las comunidades escolares a trabajar a distancia mientras sea necesario.
Los trabajos del tren en el puente de Bernardo Quintana iniciaron el 13 de julio y está previsto que concluyan el 30 de agosto, con actividad las 24 horas. La intervención en esa vialidad fue precedida por estudios técnicos de mecánica de suelos y forma parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario federal, que antes ejecutó el frente de El Cerrito sobre Prolongación Corregidora Norte.