Cateos en El Marqués y San Juan del Río aseguran narcótico y tragamonedas

Fiscalía aseguró 18 máquinas tragamonedas, un dron y golosinas con presunto narcótico en dos inmuebles cateados.

Placa de la Fiscalía General de Querétaro con las tres personas detenidas en los cateos de El Marqués y San Juan del Río.

Gráfica institucional "Personas detenidas" con tres rostros difuminados y escudos de corporaciones de seguridad de Querétaro.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- Tres personas fueron detenidas y dos inmuebles quedaron asegurados tras cateos simultáneos realizados en los municipios de El Marqués y San Juan del Río, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las diligencias, derivadas de investigaciones por delitos contra la salud, se ejecutaron en un inmueble ubicado en la comunidad de El Paraíso, municipio de El Marqués, y en otro localizado en Loma Linda, San Juan del Río.

Una de las tres personas detenidas es trasladada por agentes tras el cateo realizado en San Juan del R\u00edo. Agentes de investigación trasladan esposada a una mujer detenida junto a una patrulla, tras un cateo en San Juan del Río, Querétaro. Fiscalía General del Estado de Querétaro

En el inmueble de El Marqués fueron aseguradas 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación.

En San Juan del Río se aseguraron cinco máquinas tragamonedas, bolsas de golosinas con presunto narcótico, dinero en efectivo, botellas de bebidas alcohólicas y un sistema de videovigilancia (DVR).

Elementos del Ej\u00e9rcito y de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito durante el cateo en un inmueble de El Marqu\u00e9s, dentro del operativo Sinergia por Quer\u00e9taro. Militar y agente con pasamontañas y arma larga afuera de un local con letrero "La Malquerida", durante un cateo en El Marqués, Querétaro. Fiscalía General del Estado de Querétaro

De acuerdo con el comunicado, las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco del operativo permanente Sinergia por Querétaro.

Las tres personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía no precisó en el comunicado la etapa procesal posterior a la puesta a disposición ni los cargos específicos que se les imputarían.

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