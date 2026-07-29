San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- Tres personas fueron detenidas y dos inmuebles quedaron asegurados tras cateos simultáneos realizados en los municipios de El Marqués y San Juan del Río, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Las diligencias, derivadas de investigaciones por delitos contra la salud, se ejecutaron en un inmueble ubicado en la comunidad de El Paraíso, municipio de El Marqués, y en otro localizado en Loma Linda, San Juan del Río.
Agentes de investigación trasladan esposada a una mujer detenida junto a una patrulla, tras un cateo en San Juan del Río, Querétaro. Fiscalía General del Estado de Querétaro
En el inmueble de El Marqués fueron aseguradas 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación.
En San Juan del Río se aseguraron cinco máquinas tragamonedas, bolsas de golosinas con presunto narcótico, dinero en efectivo, botellas de bebidas alcohólicas y un sistema de videovigilancia (DVR).
Militar y agente con pasamontañas y arma larga afuera de un local con letrero "La Malquerida", durante un cateo en El Marqués, Querétaro. Fiscalía General del Estado de Querétaro
De acuerdo con el comunicado, las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco del operativo permanente Sinergia por Querétaro.
Las tres personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía no precisó en el comunicado la etapa procesal posterior a la puesta a disposición ni los cargos específicos que se les imputarían.