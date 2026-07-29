Detienen a un hombre y aseguran una tonelada de marihuana en Tabasco

Elementos de la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR realizaron la detención durante una revisión carretera.

Persona detenida con rostro cubierto junto a agentes de seguridad y paquetes de marihuana asegurados en Tabasco

Elementos de la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR durante el aseguramiento de marihuana en Tabasco.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Tabasco, 29 de julio de 2026.- Una persona fue detenida y más de una tonelada de marihuana fue asegurada durante una revisión de un camión de carga en una carretera de Tabasco, luego de que la droga fuera hallada oculta entre huacales de madera, informó el Gabinete de Seguridad de México.

El aseguramiento y la detención se realizaron durante labores de inspección y vigilancia carretera a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el reporte oficial.

La droga era transportada camuflada entre huacales de madera en un vehículo de carga, señaló la misma fuente. El comunicado no detalla el municipio exacto del hallazgo, el peso preciso más allá de "más de una tonelada", ni el nombre o la situación jurídica actual de la persona detenida.

El Gabinete de Seguridad calificó el operativo como parte del fortalecimiento del combate al tráfico de drogas y de las acciones contra las capacidades operativas de grupos delictivos, según su propia valoración institucional.

seguridad criminalidad tabasco narcotrafico

Reciente

Camioneta de la Policía Federal Ministerial y conos de canalización junto a una pipa de doble semirremolque en un punto de revisión del macrolibramiento Palmillas-Apaseo
San Juan del Río

FGR despliega operativos contra robo al transporte en el macrolibramiento

Elementos de la Policía Federal Ministerial instalan filtros itinerantes en ambos sentidos para detectar delitos contra el transporte de carga.

Autoridades y menores posan frente al panel del curso de verano Aguas con el Agua.
San Juan del Río

JAPAM inicia curso de verano sobre cuidado del agua para 100 niñas y niños

La cuarta edición reúne a participantes de 5 a 13 años en actividades ambientales, culturales, artísticas y deportivas.

Persona sostiene granos de maíz blanco recién recolectados.
México

Industria acuerda comprar 1.2 millones de toneladas de maíz blanco

La operación incluye a Querétaro y establece una base de comercialización de 100 dólares por tonelada para Primavera-Verano 2026.

Dos hombres permanecen bajo custodia de policías municipales de Colón frente a una patrulla durante un operativo nocturno.
Querétaro

Aseguran a dos por presunto robo en predio de San Ildefonso, Colón

Una llamada al 911 permitió ubicar a dos personas cuando presuntamente sustraían objetos de un inmueble junto a la carretera 100.