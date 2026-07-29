Tabasco, 29 de julio de 2026.- Una persona fue detenida y más de una tonelada de marihuana fue asegurada durante una revisión de un camión de carga en una carretera de Tabasco, luego de que la droga fuera hallada oculta entre huacales de madera, informó el Gabinete de Seguridad de México.

El aseguramiento y la detención se realizaron durante labores de inspección y vigilancia carretera a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el reporte oficial.

La droga era transportada camuflada entre huacales de madera en un vehículo de carga, señaló la misma fuente. El comunicado no detalla el municipio exacto del hallazgo, el peso preciso más allá de "más de una tonelada", ni el nombre o la situación jurídica actual de la persona detenida.

El Gabinete de Seguridad calificó el operativo como parte del fortalecimiento del combate al tráfico de drogas y de las acciones contra las capacidades operativas de grupos delictivos, según su propia valoración institucional.