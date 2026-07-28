San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) inauguró la cuarta edición del curso de verano “Aguas con el Agua”, en el que participarán 100 niñas y niños de entre 5 y 13 años.

Las actividades se desarrollarán del 28 de julio al 21 de agosto e incluirán talleres sobre el ciclo del agua, experimentos de filtración, dinámicas de integración, teatro, actividades artísticas, manualidades con materiales reciclados y circuitos deportivos.

El programa se desarrollará del 28 de julio al 21 de agosto con actividades ambientales, culturales y deportivas. rotativo.com.mx

El programa es organizado por el área de Cultura del Agua de la JAPAM bajo el modelo de “Aprender Jugando”, con el propósito de fomentar el uso responsable del recurso y fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia.

Durante la inauguración, el director de la JAPAM, Toño Pérez, explicó que el curso permitirá a los participantes conocer el proceso y la infraestructura necesarios para llevar agua potable a los hogares del municipio.

“Queremos que cada niña y cada niño conozca todo el trabajo que existe detrás del agua que llega todos los días a sus hogares. Abrir una llave parece algo sencillo, pero implica el esfuerzo de muchas personas, la operación de 42 pozos, equipos especializados, infraestructura y un gran compromiso para garantizar el servicio a las familias sanjuanenses”, señaló.

Pérez sostuvo que San Juan del Río es el único municipio de Querétaro que cuenta con un organismo operador de agua propio, condición que, dijo, permite atender directamente las necesidades relacionadas con el suministro y el saneamiento.

Durante la apertura se explicó el trabajo y la infraestructura necesarios para abastecer de agua a San Juan del Río. rotativo.com.mx

También indicó que la totalidad del agua utilizada para abastecer al municipio se obtiene del subsuelo, por lo que pidió a las familias adoptar medidas para proteger el acuífero y favorecer la infiltración del agua de lluvia.

El organismo relacionó esta tarea con el programa Raíces del Agua, mediante el cual se construyen bordos de regulación y pozos de absorción, además de realizar jornadas de reforestación. El programa forma parte de las acciones emprendidas ante el déficit que registra el acuífero del Valle de San Juan del Río.

“Lo más importante es que ustedes se conviertan en guardianes del agua. Queremos que todo lo que aprendan durante estos días lo compartan con sus familias y sean promotores del cuidado del agua en sus hogares”, expresó el director.

Como parte de la ceremonia, las autoridades entregaron distintivos a dos participantes en representación de los cuatro equipos que integran el curso: Águilas, para menores de 5 a 7 años; Cocodrilos, de 8 a 9; Leones, de 10 a 11, y Tiburones, de 12 a 13 años.

Las actividades buscan fortalecer la conciencia ambiental mediante talleres, juegos y dinámicas educativas. rotativo.com.mx

Las actividades se efectuarán en el Museo Interactivo de Cultura del Agua (MICA), espacio dedicado a explicar de manera práctica el ciclo del agua, el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y la importancia del consumo responsable.

El curso da continuidad a las ediciones anteriores de “Aguas con el Agua”, cuya segunda edición también se desarrolló en el MICA con actividades educativas, deportivas y ambientales dirigidas a menores del municipio.