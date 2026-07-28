JAPAM inicia curso de verano sobre cuidado del agua para 100 niñas y niños

La cuarta edición reúne a participantes de 5 a 13 años en actividades ambientales, culturales, artísticas y deportivas.

Autoridades y menores posan frente al panel del curso de verano Aguas con el Agua.

Los participantes fueron integrados en cuatro equipos de acuerdo con sus rangos de edad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) inauguró la cuarta edición del curso de verano “Aguas con el Agua”, en el que participarán 100 niñas y niños de entre 5 y 13 años.

Las actividades se desarrollarán del 28 de julio al 21 de agosto e incluirán talleres sobre el ciclo del agua, experimentos de filtración, dinámicas de integración, teatro, actividades artísticas, manualidades con materiales reciclados y circuitos deportivos.

Grupo de ni\u00f1as y ni\u00f1os participa en actividades recreativas al aire libre durante el curso de JAPAM. El programa se desarrollará del 28 de julio al 21 de agosto con actividades ambientales, culturales y deportivas. rotativo.com.mx

El programa es organizado por el área de Cultura del Agua de la JAPAM bajo el modelo de “Aprender Jugando”, con el propósito de fomentar el uso responsable del recurso y fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia.

Durante la inauguración, el director de la JAPAM, Toño Pérez, explicó que el curso permitirá a los participantes conocer el proceso y la infraestructura necesarios para llevar agua potable a los hogares del municipio.

“Queremos que cada niña y cada niño conozca todo el trabajo que existe detrás del agua que llega todos los días a sus hogares. Abrir una llave parece algo sencillo, pero implica el esfuerzo de muchas personas, la operación de 42 pozos, equipos especializados, infraestructura y un gran compromiso para garantizar el servicio a las familias sanjuanenses”, señaló.

Pérez sostuvo que San Juan del Río es el único municipio de Querétaro que cuenta con un organismo operador de agua propio, condición que, dijo, permite atender directamente las necesidades relacionadas con el suministro y el saneamiento.

Representante de JAPAM habla durante la ceremonia inaugural del curso Aguas con el Agua. Durante la apertura se explicó el trabajo y la infraestructura necesarios para abastecer de agua a San Juan del Río. rotativo.com.mx

También indicó que la totalidad del agua utilizada para abastecer al municipio se obtiene del subsuelo, por lo que pidió a las familias adoptar medidas para proteger el acuífero y favorecer la infiltración del agua de lluvia.

El organismo relacionó esta tarea con el programa Raíces del Agua, mediante el cual se construyen bordos de regulación y pozos de absorción, además de realizar jornadas de reforestación. El programa forma parte de las acciones emprendidas ante el déficit que registra el acuífero del Valle de San Juan del Río.

“Lo más importante es que ustedes se conviertan en guardianes del agua. Queremos que todo lo que aprendan durante estos días lo compartan con sus familias y sean promotores del cuidado del agua en sus hogares”, expresó el director.

Como parte de la ceremonia, las autoridades entregaron distintivos a dos participantes en representación de los cuatro equipos que integran el curso: Águilas, para menores de 5 a 7 años; Cocodrilos, de 8 a 9; Leones, de 10 a 11, y Tiburones, de 12 a 13 años.

Una mujer acompa\u00f1a a dos ni\u00f1os participantes del curso de verano Aguas con el Agua. Las actividades buscan fortalecer la conciencia ambiental mediante talleres, juegos y dinámicas educativas. rotativo.com.mx

Las actividades se efectuarán en el Museo Interactivo de Cultura del Agua (MICA), espacio dedicado a explicar de manera práctica el ciclo del agua, el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y la importancia del consumo responsable.

El curso da continuidad a las ediciones anteriores de “Aguas con el Agua”, cuya segunda edición también se desarrolló en el MICA con actividades educativas, deportivas y ambientales dirigidas a menores del municipio.

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