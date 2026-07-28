Vinculan a proceso a Luis “N” por trata y pornografía infantil en CDMX

El imputado permanecerá en el Reclusorio Sur; la FGR obtuvo seis meses para ampliar la investigación.

Retrato de Luis “N” difundido por la FGR con una franja negra sobre los ojos.

Luis “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de trata relacionados con pornografía infantil.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso a Luis “N” por su probable participación en delitos de trata de personas relacionados con el almacenamiento y difusión de imágenes de menores de edad en actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también se le atribuye la probable comisión de trata de personas en la modalidad de someter a una persona menor de 18 años para que realizara actos pornográficos.

Durante la audiencia, el juzgador concedió al Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, un plazo de seis meses para desarrollar la investigación complementaria.

Luis “N” permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, localizado en la alcaldía Xochimilco.

La FGR señaló que las investigaciones permitieron obtener una orden de aprehensión, cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante un cateo en la colonia Lomas de la Estancia, alcaldía Iztapalapa.

En el inmueble, los agentes rescataron a una persona menor de edad y aseguraron equipo de cómputo, una consola de videojuegos, un disco duro y otros objetos que quedaron incorporados a la investigación.

El proceso tiene antecedentes en otros expedientes por pornografía infantil en la Ciudad de México y por trata de personas vinculada con material sexual de menores.

Luis “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

seguridad sucesos criminalidad infancia

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