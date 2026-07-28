Marina asegura 1.14 toneladas de presunta cocaína frente a Chiapas

Autoridades estimaron que el cargamento equivalía a 2.28 millones de dosis y representaba cerca de 249 millones de pesos.

Elementos de la Marina y autoridades federales resguardan paquetes y bidones asegurados en Chiapas.

Elementos de la Marina, SSPC y FGR resguardan el cargamento asegurado durante la operación marítima.

Secretaría de Marina / Gabinete de Seguridad
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Chiapas, 28 de julio de 2026.- La Secretaría de Marina aseguró frente a las costas de Chiapas una embarcación menor que transportaba aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína y 840 litros de combustible, informó el Gabinete de Seguridad federal.

La operación fue resultado de las labores permanentes de vigilancia marítima realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento asegurado equivalía a cerca de 2.28 millones de dosis que no llegarían a las calles.

Las autoridades calcularon que el aseguramiento provocó una afectación económica estimada en 248 millones 947 mil 500 pesos a las estructuras financieras de los grupos delictivos.

Filas de bidones con combustible asegurados durante un operativo mar\u00edtimo frente a las costas de Chiapas. Autoridades federales aseguraron 840 litros de combustible junto con 1.14 toneladas de presunta cocaína frente a Chiapas. Secretaría de Marina / Gabinete de Seguridad

El informe señaló que durante la presente administración los aseguramientos realizados en el mar se acercan a 80 toneladas de cocaína.

La información difundida no precisó el punto exacto donde fue interceptada la embarcación, la fecha de la operación, el número de tripulantes ni si hubo personas detenidas.

El operativo ocurre una semana después de que la Marina reportara el aseguramiento de 1.5 toneladas de cocaína frente a Chiapas, caso en el que cinco tripulantes fueron detenidos.

A principios de julio, las autoridades también interceptaron dos embarcaciones con aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y ocho personas detenidas.

seguridad sucesos criminalidad chiapas

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