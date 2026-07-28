Peñamiller, 28 de julio de 2026.- Familias de Peñamiller recibieron tinacos, lavadoras, estufas y hornos de microondas como parte del Programa de Coinversión Social, una estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) operada en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria para facilitar el acceso de los hogares a productos que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.
La entrega fue encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, acompañado por la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén. Tras una entrega simbólica, los apoyos se distribuyeron entre las y los beneficiarios del municipio.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, durante la entrega de apoyos de Coinversión Social en Peñamiller rotativo.com.mx
Durante su mensaje, Nava sostuvo que la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y la Congregación Mariana Trinitaria permite acercar apoyos que fortalecen la economía de las familias y generan mejores oportunidades para su desarrollo.
"El Gobierno del Estado puso la mayor parte y de esa forma logramos que este programa fuera realidad, que estemos aquí, cumpliendo con este importante programa que va a mejorar su calidad de vida", expresó.
Familias de Peñamiller recibieron hornos de microondas, tinacos y otros enseres. rotativo.com.mx
La dependencia no detalló el número de familias beneficiadas en Peñamiller ni el monto invertido en esta entrega. De acuerdo con la propia SEDESOQ, durante 2025 el programa distribuyó 4,524 enseres domésticos en el estado, entre estufas, lavadoras y calentadores solares.
Tinacos y lavadoras entregados por el Programa de Coinversión Social en Peñamiller. rotativo.com.mx
En Peñamiller, la secretaría ha operado otros esquemas de apoyo directo, como la Tarjeta Contigo, cuyo arranque estatal incluyó a este municipio del semidesierto. En semanas recientes, la dependencia también ha encabezado entregas de obra social en municipios como Tequisquiapan.
Tinacos y lavadoras entregados por el Programa de Coinversión Social en Peñamiller. rotativo.com.mx
Según la SEDESOQ, el Programa de Coinversión Social representa una alianza que facilita el acceso de la población a bienes orientados a fortalecer la economía familiar y el desarrollo de las comunidades.