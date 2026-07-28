Entregan tinacos y enseres domésticos de Coinversión Social en Peñamiller

La SEDESOQ y la Congregación Mariana Trinitaria coordinaron la jornada encabezada por Luis Nava y la alcaldesa Ana Karen Jiménez Guillén.

Luis Nava saluda a una beneficiaria y entrega documento en Peñamiller
El titular de la SEDESOQ entregó apoyos a beneficiarias del programa en Peñamiller.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Peñamiller, 28 de julio de 2026.- Familias de Peñamiller recibieron tinacos, lavadoras, estufas y hornos de microondas como parte del Programa de Coinversión Social, una estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) operada en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria para facilitar el acceso de los hogares a productos que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.

La entrega fue encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, acompañado por la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén. Tras una entrega simbólica, los apoyos se distribuyeron entre las y los beneficiarios del municipio.

Luis Nava habla con micr\u00f3fono ante beneficiarios en bodega de Pe\u00f1amiller El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, durante la entrega de apoyos de Coinversión Social en Peñamiller rotativo.com.mx

Durante su mensaje, Nava sostuvo que la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y la Congregación Mariana Trinitaria permite acercar apoyos que fortalecen la economía de las familias y generan mejores oportunidades para su desarrollo.

"El Gobierno del Estado puso la mayor parte y de esa forma logramos que este programa fuera realidad, que estemos aquí, cumpliendo con este importante programa que va a mejorar su calidad de vida", expresó.

Beneficiario traslada caja de estufa afuera de bodega en Pe\u00f1amiller Familias de Peñamiller recibieron hornos de microondas, tinacos y otros enseres. rotativo.com.mx

La dependencia no detalló el número de familias beneficiadas en Peñamiller ni el monto invertido en esta entrega. De acuerdo con la propia SEDESOQ, durante 2025 el programa distribuyó 4,524 enseres domésticos en el estado, entre estufas, lavadoras y calentadores solares.

Tinacos y lavadora en camioneta con la sierra de Pe\u00f1amiller al fondo Tinacos y lavadoras entregados por el Programa de Coinversión Social en Peñamiller. rotativo.com.mx

En Peñamiller, la secretaría ha operado otros esquemas de apoyo directo, como la Tarjeta Contigo, cuyo arranque estatal incluyó a este municipio del semidesierto. En semanas recientes, la dependencia también ha encabezado entregas de obra social en municipios como Tequisquiapan.

Tinacos y lavadora en camioneta con la sierra de Pe\u00f1amiller al fondo Tinacos y lavadoras entregados por el Programa de Coinversión Social en Peñamiller. rotativo.com.mx

Según la SEDESOQ, el Programa de Coinversión Social representa una alianza que facilita el acceso de la población a bienes orientados a fortalecer la economía familiar y el desarrollo de las comunidades.

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