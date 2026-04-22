Pavimentan calle Alfonso Ramírez en Tequisquiapan con 3.2 mdp y benefician a 662 vecinos

SEDESOQ entrega la obra con guarniciones y banquetas en la colonia Ampliación López Mateos.

Luis Nava entrega obra de pavimentación de la calle Alfonso Ramírez en Tequisquiapan con inversión de 3.2 mdp

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social del Estado, durante la entrega de la obra de pavimentación en Tequisquiapan.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 22 de abril de 2026. — Con una inversión de 3.2 millones de pesos y más de mil metros cuadrados de pavimentación, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ) entregó este martes la obra de mejoramiento de la calle Alfonso Ramírez, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos.

La acción beneficiará de manera directa a 662 habitantes de Tequisquiapan e incluyó la construcción de guarniciones y banquetas en la vialidad, que hasta antes de la intervención carecía de las condiciones mínimas para el tránsito peatonal y vehicular seguro.

La entrega estuvo encabezada por el titular de la dependencia, Luis Nava, quien detalló el alcance técnico y financiero del proyecto.

El costo promedio por beneficiario ronda los 4 mil 834 pesos, cifra que se ubica dentro de los parámetros que la secretaría estatal ha manejado en obras similares de mejoramiento vial en colonias sin pavimento consolidado.

Luis Nava entrega obra de pavimentaci\u00f3n de la calle Alfonso Ram\u00edrez en Tequisquiapan con inversi\u00f3n de 3.2 mdp Más de mil metros cuadrados de pavimentación, guarniciones y banquetas nuevas en la calle Alfonso Ramírez de la Ampliación López Mateos. rotativo.com.mx

La intervención se suma al paquete de infraestructura social que el gobierno estatal ejecuta en los 18 municipios, coordinado territorialmente con las administraciones municipales de cada demarcación.

"Estas obras son más allá de cemento, de piedra, de pintura, estas obras son la calidad de vida de las familias", expresó Nava durante el evento.

El funcionario señaló que el propósito del gabinete social del gobernador Mauricio Kuri es que las familias tengan mejores condiciones de vida para salir adelante, y añadió que la política social del estado continuará priorizando obras que atiendan rezagos concretos en vialidades, drenaje, agua potable y electrificación.

La Ampliación López Mateos es una de las colonias periféricas del municipio que ha mantenido demandas vecinales sostenidas por pavimentación en los últimos años.

En noviembre de 2025, la dependencia entregó en Tequisquiapan 246 Tarjetas Contigo a mujeres, estudiantes, trabajadores del campo y empleados formales de bajos ingresos, como parte del mismo esquema de intervención territorial que ahora se complementa con obra pública.

Luis Nava entrega obra de pavimentaci\u00f3n de la calle Alfonso Ram\u00edrez en Tequisquiapan con inversi\u00f3n de 3.2 mdp Más de mil metros cuadrados de pavimentación, guarniciones y banquetas nuevas en la calle Alfonso Ramírez de la Ampliación López Mateos. rotativo.com.mx

El gobierno estatal no precisó si hay obras adicionales programadas para la misma colonia durante el ejercicio 2026.

Obra social SEDESOQ suma inversión en los 18 municipios

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que administra la dependencia ejecutó 86 obras sociales con 143.4 millones de pesos durante 2024, según informó la propia secretaría al Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Social en diciembre de ese año.

La cifra de 2024 se compara con 105 obras ejecutadas durante 2023 por un monto superior a 132.2 millones de pesos. La dependencia no ha difundido públicamente la cifra consolidada de obras ejecutadas durante 2025 ni el presupuesto asignado al FISE para el ejercicio 2026.

¿Qué incluye la obra entregada en la Ampliación López Mateos?

La intervención consistió en pavimentación de más de mil metros cuadrados de rodadura, construcción de guarniciones a lo largo del tramo y habilitación de banquetas para tránsito peatonal.

Nava cerró el evento al señalar que estas acciones buscan generar entornos más seguros y funcionales para las familias queretanas, en el marco de la estrategia social que el gobernador Mauricio Kuri ha delineado como prioridad de su administración.

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