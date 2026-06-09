Detienen en Querétaro a mujer buscada por robo violento en Chiapas

La mujer es requerida por una jueza de control de Chiapas y fue trasladada a esa entidad para definir su situación jurídica.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro durante un procedimiento de detención.

La Policía de Investigación del Delito de Querétaro ejecutó la detención de la mujer reclamada por la justicia de Chiapas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 9 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Luisa María "N", una mujer reclamada por la justicia de Chiapas, y la entregó a las autoridades de esa entidad para que responda por un delito de robo.

La captura se realizó mediante la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con autoridades chiapanecas, bajo el esquema de colaboración interestatal que la dependencia identifica como Sinergia.

Una jueza de control de Chiapas había librado la orden de aprehensión el 22 de mayo de 2026, por hechos clasificados como robo ejecutado con violencia y agravado.

La entrega de la detenida se efectuó entre la Policía de Investigación del Delito de Querétaro y agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, instancia que la trasladó a esa entidad.

La Fiscalía queretana sostuvo que mantiene una coordinación permanente con instituciones de procuración de justicia de otras entidades para el cumplimiento de mandamientos judiciales. En Chiapas se definirá la situación jurídica de la mujer ante el juzgado que sigue la causa.

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