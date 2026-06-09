Querétaro, Querétaro, 9 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Luisa María "N", una mujer reclamada por la justicia de Chiapas, y la entregó a las autoridades de esa entidad para que responda por un delito de robo.
La captura se realizó mediante la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con autoridades chiapanecas, bajo el esquema de colaboración interestatal que la dependencia identifica como Sinergia.
Una jueza de control de Chiapas había librado la orden de aprehensión el 22 de mayo de 2026, por hechos clasificados como robo ejecutado con violencia y agravado.
La entrega de la detenida se efectuó entre la Policía de Investigación del Delito de Querétaro y agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, instancia que la trasladó a esa entidad.
La Fiscalía queretana sostuvo que mantiene una coordinación permanente con instituciones de procuración de justicia de otras entidades para el cumplimiento de mandamientos judiciales. En Chiapas se definirá la situación jurídica de la mujer ante el juzgado que sigue la causa.