Alumnas de la UTC concluyen formación científica en Francia

Las estudiantes recibieron clases intensivas de francés y visitaron laboratorios y espacios científicos en la ciudad de Besançon.

Jóvenes participan en una sesión informativa sobre estudios en Francia dentro de un salón de clases.

Participantes del programa French + Science durante una de las actividades académicas realizadas en Francia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 27 de julio de 2026.- Tres estudiantes de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Corregidora concluyeron el curso French + Science, desarrollado en la ciudad de Besançon, Francia, como parte del programa Contigo, Beca Embajadores 2026.

Las participantes son Karla Itzel Cabrera Bustamante, Denisse Andrea Hernández Ramírez y Nadia Yamile Rivera Andrade, cuya estancia académica en Francia había sido anunciada previamente por la UTC como una oportunidad de formación internacional para alumnas de Biotecnología.

Durante el programa, las estudiantes conocieron proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico relacionados con micro y nanotecnología, inteligencia artificial, innovación farmacéutica y energías sostenibles.

También cursaron clases intensivas de francés en el Centre de Linguistique Appliquée y participaron en conferencias, talleres y recorridos por espacios científicos, entre ellos el laboratorio FEMTO-ST Institut y el museo Louis Pasteur.

Las actividades incluyeron encuentros con estudiantes de diferentes países, mediante los cuales practicaron la comunicación intercultural, el trabajo colaborativo y la adaptación a entornos académicos internacionales.

La experiencia forma parte de las acciones de movilidad que la institución ha desarrollado durante los últimos años. En 2023, la UTC entregó apoyos económicos para intercambios académicos internacionales de sus estudiantes.

El antecedente estatal de Beca Embajadores también incluye la salida de 90 universitarios queretanos al extranjero durante la edición Bicentenario de 2024, en la que participaron instituciones tecnológicas y politécnicas de la entidad.

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