Corregidora, 27 de julio de 2026.- Tres estudiantes de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Corregidora concluyeron el curso French + Science, desarrollado en la ciudad de Besançon, Francia, como parte del programa Contigo, Beca Embajadores 2026.
Las participantes son Karla Itzel Cabrera Bustamante, Denisse Andrea Hernández Ramírez y Nadia Yamile Rivera Andrade, cuya estancia académica en Francia había sido anunciada previamente por la UTC como una oportunidad de formación internacional para alumnas de Biotecnología.
Durante el programa, las estudiantes conocieron proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico relacionados con micro y nanotecnología, inteligencia artificial, innovación farmacéutica y energías sostenibles.
También cursaron clases intensivas de francés en el Centre de Linguistique Appliquée y participaron en conferencias, talleres y recorridos por espacios científicos, entre ellos el laboratorio FEMTO-ST Institut y el museo Louis Pasteur.
Las actividades incluyeron encuentros con estudiantes de diferentes países, mediante los cuales practicaron la comunicación intercultural, el trabajo colaborativo y la adaptación a entornos académicos internacionales.
La experiencia forma parte de las acciones de movilidad que la institución ha desarrollado durante los últimos años. En 2023, la UTC entregó apoyos económicos para intercambios académicos internacionales de sus estudiantes.
El antecedente estatal de Beca Embajadores también incluye la salida de 90 universitarios queretanos al extranjero durante la edición Bicentenario de 2024, en la que participaron instituciones tecnológicas y politécnicas de la entidad.