Jornada municipal atiende 40 solicitudes en Barranca de Cocheros

Programa municipal suma 50 jornadas

Roberto Cabrera Valencia participa en una reunión con habitantes y funcionarios municipales.

El alcalde y el gabinete municipal sostuvieron un encuentro con habitantes de Barranca de Cocheros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de julio de 2026.- Cerca de 40 solicitudes ciudadanas fueron tramitadas durante la edición número 50 del programa municipal realizada en Barranca de Cocheros, donde distintas dependencias desplegaron servicios, trabajos de mantenimiento y apoyos directos.

En las mesas de atención participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal y las secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública. También se instaló una campaña de salud visual.

Especialista realiza un examen de la vista a un habitante durante la jornada municipal. La edición número 50 incluyó una campaña de salud visual para habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza en diferentes espacios, mientras que Desarrollo Social intervino áreas deportivas con trabajos de pintura, entregó jitomate y registró a habitantes interesados en adquirir productos a bajo costo.

Una habitante recibe jitomates durante la jornada comunitaria en Barranca de Cocheros. La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate entre habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

Obras Públicas pintó vialidades y colocó señalética. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó árboles y ropa a habitantes de la localidad.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, y los integrantes del gabinete sostuvieron un encuentro con habitantes y representantes comunitarios para conocer necesidades de la zona y coordinar acciones entre autoridades y población.

Personal municipal aplica pintura amarilla sobre un reductor de velocidad. La jornada incluyó acciones de mantenimiento y señalización vial. rotativo.com.mx

El esquema forma parte de las jornadas itinerantes desarrolladas por el municipio en comunidades rurales. En mayo, una jornada en Rancho Banthí reportó 165 atenciones, mientras que una intervención en Santa Isabel El Coto reunió a nueve dependencias y registró cerca de 100 servicios.

El comunicado municipal no especificó el tipo de solicitudes recibidas en Barranca de Cocheros ni cuántas quedaron resueltas durante la jornada.

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