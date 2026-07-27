San Juan del Río, 27 de julio de 2026.- Cerca de 40 solicitudes ciudadanas fueron tramitadas durante la edición número 50 del programa municipal realizada en Barranca de Cocheros, donde distintas dependencias desplegaron servicios, trabajos de mantenimiento y apoyos directos.
En las mesas de atención participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal y las secretarías de la Mujer, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública. También se instaló una campaña de salud visual.
La edición número 50 incluyó una campaña de salud visual para habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza en diferentes espacios, mientras que Desarrollo Social intervino áreas deportivas con trabajos de pintura, entregó jitomate y registró a habitantes interesados en adquirir productos a bajo costo.
La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate entre habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
Obras Públicas pintó vialidades y colocó señalética. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó árboles y ropa a habitantes de la localidad.
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, y los integrantes del gabinete sostuvieron un encuentro con habitantes y representantes comunitarios para conocer necesidades de la zona y coordinar acciones entre autoridades y población.
La jornada incluyó acciones de mantenimiento y señalización vial. rotativo.com.mx
El esquema forma parte de las jornadas itinerantes desarrolladas por el municipio en comunidades rurales. En mayo, una jornada en Rancho Banthí reportó 165 atenciones, mientras que una intervención en Santa Isabel El Coto reunió a nueve dependencias y registró cerca de 100 servicios.
El comunicado municipal no especificó el tipo de solicitudes recibidas en Barranca de Cocheros ni cuántas quedaron resueltas durante la jornada.