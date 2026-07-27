Querétaro, 27 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido por personal de la División Serrana de la POES en el municipio de Jalpan al ser sorprendido con un arma de fuego y cartuchos útiles sin contar con la licencia correspondiente para su posesión.
Tras la detención, el sujeto fue remitido a la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará la indagatoria y definirá su situación jurídica.
La Policía Estatal de Querétaro aseguró un arma de fuego y cartuchos útiles durante acciones operativas en Jalpan; el material quedó a disposición de la Fiscalía como parte de la investigación.POES Querétaro
La corporación no detalló el tipo de arma, la cantidad exacta de cartuchos asegurados, el punto específico de Jalpan donde ocurrió la detención ni la hora en que se realizó el aseguramiento.