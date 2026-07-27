POES detiene en Jalpan a hombre con arma y cartuchos sin licencia

La Fiscalía General del Estado deberá definir la situación jurídica del detenido tras el hallazgo de cartuchos útiles.

Elemento de la Policía Estatal de Querétaro resguarda a una persona detenida durante un operativo en el municipio de Jalpan.

Personal de la División Serrana de la POES detuvo a una persona en Jalpan por la presunta portación de un arma de fuego y cartuchos útiles sin la licencia correspondiente; fue puesta a disposición de la Fiscalía.

POES Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido por personal de la División Serrana de la POES en el municipio de Jalpan al ser sorprendido con un arma de fuego y cartuchos útiles sin contar con la licencia correspondiente para su posesión.

Tras la detención, el sujeto fue remitido a la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará la indagatoria y definirá su situación jurídica.

Arma de fuego y cartuchos \u00fatiles asegurados por la Polic\u00eda Estatal durante un operativo en Jalpan, Quer\u00e9taro. La Policía Estatal de Querétaro aseguró un arma de fuego y cartuchos útiles durante acciones operativas en Jalpan; el material quedó a disposición de la Fiscalía como parte de la investigación.POES Querétaro

La corporación no detalló el tipo de arma, la cantidad exacta de cartuchos asegurados, el punto específico de Jalpan donde ocurrió la detención ni la hora en que se realizó el aseguramiento.

seguridad criminalidad sucesos jalpan

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