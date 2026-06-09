SSPMQ atendió a 313 personas víctimas de violencia y grupos vulnerables en mayo

Querétaro, 9 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), a través de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.

De acuerdo con la corporación municipal, el personal policial especializado realizó 231 intervenciones y más de 2 mil 700 acciones de trabajo durante el periodo informado, como parte de las estrategias de acompañamiento, prevención y atención a víctimas en el municipio de Querétaro.

Del total, 251 personas recibieron atención mediante trabajo social, apoyo psicológico y/o asistencia legal en las instalaciones de la dirección, ubicadas en la Subcomandancia Centro, donde se brinda seguimiento especializado a casos relacionados con violencia familiar, violencia de género y otros factores de riesgo.

La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. rotativo.com.mx

El trabajo de la Dirección de Atención a Víctimas se suma a los esfuerzos de profesionalización que ha mantenido la corporación, entre ellos la capacitación de policías en atención especializada para mejorar los protocolos de acompañamiento a personas afectadas por situaciones de violencia.

En cuanto a los programas implementados por la SSPMQ, se informó que 204 personas fueron beneficiadas durante mayo mediante herramientas de atención, orientación y prevención diseñadas para distintos grupos de la población.

A través de OrientaTel, línea telefónica 442 100 22 22 que funciona las 24 horas del día, se brindó orientación a 43 personas. Este servicio permite canalizar y acompañar a quienes enfrentan situaciones relacionadas con violencia familiar o de género.

Además, mediante AsistenciApp se realizaron 31 nuevas instalaciones, mientras que con el programa “De la Mano por Tu Seguridad” se entregaron 130 brazaletes a personas adultas mayores que presentan alguna alteración asociada a la pérdida de memoria.

Este tipo de apoyos cobra relevancia en casos donde personas adultas mayores requieren acompañamiento inmediato, como ha ocurrido en intervenciones de resguardo y apoyo realizadas por policías municipales para reintegrar a personas desorientadas con sus familias.

La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. rotativo.com.mx

La SSPMQ también informó que, en colaboración con autoridades investigadoras, se logró la localización de 32 personas que contaban con carpeta de investigación o algún reporte de búsqueda.

Asimismo, 13 personas extraviadas fueron restituidas con su red de apoyo, derivado de reportes recibidos en el Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 o por visualizaciones realizadas durante patrullajes y recorridos preventivos del personal operativo.

Estas cifras dan continuidad a otros reportes mensuales de la corporación sobre víctimas atendidas en Querétaro, donde el acompañamiento psicológico, legal y de trabajo social forma parte de la respuesta institucional ante casos de violencia o vulnerabilidad.

La dependencia señaló que la atención no se limita a la reacción ante emergencias, sino que también incluye acciones de prevención, talleres y presencia comunitaria para promover la participación ciudadana y reducir factores de riesgo en hogares, colonias y espacios públicos.

La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. rotativo.com.mx

En ese sentido, la Dirección de Atención a Víctimas ha participado también en procesos de formación comunitaria, como capacitaciones a jóvenes en primeros auxilios psicológicos, uso del 9-1-1 y herramientas básicas para responder ante situaciones de emergencia.

Con estas acciones, la SSPMQ refrendó su compromiso con la población queretana, especialmente con quienes forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad, mediante atención especializada, programas preventivos y coordinación con autoridades investigadoras y redes de apoyo.