SSPMQ atendió a 313 personas víctimas de violencia y grupos vulnerables en mayo

La Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género realizó más de 2 mil 700 acciones de trabajo en el municipio de Querétaro.

Personal especializado de la SSPMQ brinda atención a personas en situación de vulnerabilidad en Querétaro.

La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), a través de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.

De acuerdo con la corporación municipal, el personal policial especializado realizó 231 intervenciones y más de 2 mil 700 acciones de trabajo durante el periodo informado, como parte de las estrategias de acompañamiento, prevención y atención a víctimas en el municipio de Querétaro.

Del total, 251 personas recibieron atención mediante trabajo social, apoyo psicológico y/o asistencia legal en las instalaciones de la dirección, ubicadas en la Subcomandancia Centro, donde se brinda seguimiento especializado a casos relacionados con violencia familiar, violencia de género y otros factores de riesgo.

Personal especializado de la SSPMQ brinda atenci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad en Quer\u00e9taro. La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. rotativo.com.mx

El trabajo de la Dirección de Atención a Víctimas se suma a los esfuerzos de profesionalización que ha mantenido la corporación, entre ellos la capacitación de policías en atención especializada para mejorar los protocolos de acompañamiento a personas afectadas por situaciones de violencia.

En cuanto a los programas implementados por la SSPMQ, se informó que 204 personas fueron beneficiadas durante mayo mediante herramientas de atención, orientación y prevención diseñadas para distintos grupos de la población.

A través de OrientaTel, línea telefónica 442 100 22 22 que funciona las 24 horas del día, se brindó orientación a 43 personas. Este servicio permite canalizar y acompañar a quienes enfrentan situaciones relacionadas con violencia familiar o de género.

Además, mediante AsistenciApp se realizaron 31 nuevas instalaciones, mientras que con el programa “De la Mano por Tu Seguridad” se entregaron 130 brazaletes a personas adultas mayores que presentan alguna alteración asociada a la pérdida de memoria.

Este tipo de apoyos cobra relevancia en casos donde personas adultas mayores requieren acompañamiento inmediato, como ha ocurrido en intervenciones de resguardo y apoyo realizadas por policías municipales para reintegrar a personas desorientadas con sus familias.

Personal especializado de la SSPMQ brinda atenci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad en Quer\u00e9taro. La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. rotativo.com.mx

La SSPMQ también informó que, en colaboración con autoridades investigadoras, se logró la localización de 32 personas que contaban con carpeta de investigación o algún reporte de búsqueda.

Asimismo, 13 personas extraviadas fueron restituidas con su red de apoyo, derivado de reportes recibidos en el Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 o por visualizaciones realizadas durante patrullajes y recorridos preventivos del personal operativo.

Estas cifras dan continuidad a otros reportes mensuales de la corporación sobre víctimas atendidas en Querétaro, donde el acompañamiento psicológico, legal y de trabajo social forma parte de la respuesta institucional ante casos de violencia o vulnerabilidad.

La dependencia señaló que la atención no se limita a la reacción ante emergencias, sino que también incluye acciones de prevención, talleres y presencia comunitaria para promover la participación ciudadana y reducir factores de riesgo en hogares, colonias y espacios públicos.

Personal especializado de la SSPMQ brinda atenci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad en Quer\u00e9taro. La SSPMQ atendió durante mayo a 313 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. rotativo.com.mx

En ese sentido, la Dirección de Atención a Víctimas ha participado también en procesos de formación comunitaria, como capacitaciones a jóvenes en primeros auxilios psicológicos, uso del 9-1-1 y herramientas básicas para responder ante situaciones de emergencia.

Con estas acciones, la SSPMQ refrendó su compromiso con la población queretana, especialmente con quienes forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad, mediante atención especializada, programas preventivos y coordinación con autoridades investigadoras y redes de apoyo.

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