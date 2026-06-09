Cabildo de Querétaro inicia trámite de pensión por muerte para familia de trabajador municipal

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad reconocer a María Durán Maya como beneficiaria de J. Lázaro Morales Nieto e iniciar el trámite correspondiente.

Regidoras y regidores del Ayuntamiento de Querétaro durante una sesión ordinaria de Cabildo.

El Cabildo de Querétaro aprobó por unanimidad el reconocimiento de una beneficiaria y el inicio del trámite de pensión por muerte.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de junio de 2026.- El Cabildo de Querétaro aprobó por unanimidad el reconocimiento de María Durán Maya como beneficiaria del finado J. Lázaro Morales Nieto, además del inicio del trámite de pensión por muerte correspondiente, como parte de los acuerdos orientados al respaldo de trabajadores municipales y sus familias.

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, las y los regidores avalaron el acuerdo con el que el Ayuntamiento de Querétaro busca brindar certeza institucional a la familia del trabajador municipal fallecido, mediante los procedimientos administrativos previstos para este tipo de casos.

El acuerdo se suma a otros antecedentes recientes en los que el Ayuntamiento ha dado seguimiento a trámites y resoluciones administrativas con impacto directo en familias de trabajadores municipales.

De acuerdo con el Municipio de Querétaro, este tipo de acciones forman parte del compromiso institucional con las y los servidores públicos municipales, así como con sus beneficiarios, al ofrecer mecanismos de respaldo ante circunstancias difíciles.

La resolución también se vincula con la política municipal de atención a las familias, tema que ha sido abordado en programas y acciones del Instituto Municipal de la Familia, orientados a fortalecer redes de apoyo y bienestar social en la capital.

Con la aprobación del acuerdo, el Municipio de Querétaro refrendó su intención de mantener mecanismos de apoyo para quienes forman parte de la administración pública municipal y para sus familias, especialmente en casos donde se requiere dar continuidad a derechos laborales derivados del fallecimiento de un trabajador.

gobiernocabildofelifer maciaspensiones

Reciente

Estudiantes de la Universidad Aeronáutica en Querétaro participan en el Día de Atracción de Talentos 2026 con empresas del sector productivo
Querétaro

UNAQ acerca talento especializado a empresas aeronáuticas con jornada laboral

La Universidad Aeronáutica en Querétaro reunió a estudiantes, egresados y empresas nacionales e internacionales para abrir oportunidades de estadías profesionales y desarrollo laboral.

Mesa de trabajo encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro en Jalpan de Serra por la temporada de lluvias.
Querétaro

Refuerzan prevención por lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro

Autoridades estatales, municipales y federales revisaron protocolos de prevención, atención de emergencias y capacidad operativa ante fenómenos hidrometeorológicos.

Imagen de archivo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro relacionada con sentencia por homicidio calificado en la colonia Calesa.
Querétaro

Sentencian a José Arturo “N” a 32 años por homicidio en la colonia Calesa

La Fiscalía de Querétaro acreditó que José Arturo “N” participó en la planeación y coordinación de la privación de la vida de una persona en abril de 2017.

Martín Arango y Luciano Quadri durante anuncio de agenda ambiental del PAN Querétaro.
Querétaro

Luciano Quadri asume la Secretaría de Acción Ambiental

Martín Arango afirmó que cuidar Querétaro también implica atender los retos ambientales, energéticos, hidráulicos y de desarrollo sustentable del estado.