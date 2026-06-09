Accidente de tráiler en la México-Querétaro reactiva vigilancia sobre el transporte de carga

San Juan del Río, Querétaro, 9 de junio de 2026.- La caída de rollos de acero de un tráiler sobre la autopista México-Querétaro volvió a poner en evidencia los riesgos asociados al transporte de carga en una de las carreteras con mayor flujo vehicular del país, donde la Guardia Nacional mantiene operativos permanentes para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad de los usuarios.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, cuando parte de la carga se desprendió de una unidad pesada y terminó sobre los carriles de circulación en dirección a la Ciudad de México. Aunque los rollos alcanzaron a una camioneta de transporte de personal, no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia obligó a detener el tránsito durante aproximadamente media hora, mientras elementos de la Guardia Nacional implementaban un operativo de abanderamiento para proteger a los automovilistas y facilitar las maniobras de retiro.

Más allá de la afectación vial, el incidente abrió nuevamente la discusión sobre las condiciones de operación del transporte pesado y las medidas de prevención que se aplican diariamente en la autopista México-Querétaro.

La prioridad es proteger vidas

Durante la atención del percance, el general Ignacio Murillo Rodríguez señaló que la prioridad de las autoridades es salvaguardar la integridad de las personas involucradas antes de iniciar los peritajes para determinar responsabilidades.

"Afortunadamente no hubo heridos. Lo más importante es la vida de la gente y posteriormente se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente", explicó.

El mando de la Guardia Nacional supervisó personalmente las labores de liberación de la vía y destacó la rápida coordinación entre autoridades y personal de apoyo para retirar la carga y restablecer la circulación.

Operativos permanentes en una vía estratégica

Murillo Rodríguez recordó que la autopista México-Querétaro cuenta con vigilancia permanente debido a su relevancia para el transporte de personas y mercancías.

El general Ignacio Murillo Rodríguez destacó que la prioridad es proteger la vida de los usuarios y reforzar la conducción segura de unidades pesadas.

Explicó que los operativos tienen un doble objetivo: combatir los delitos que afectan al transporte de carga y reducir los riesgos derivados de prácticas de conducción inseguras.

Entre las acciones implementadas se encuentran los llamados operativos carrusel, mediante los cuales se exhorta a los conductores de vehículos pesados a disminuir la velocidad, especialmente en zonas de pendiente pronunciada consideradas de alto riesgo.

¿Cuál es la velocidad máxima para los tráileres?

De acuerdo con el general, las unidades de carga deben respetar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.

No obstante, señaló que las autoridades mantienen labores constantes de concientización para que los operadores reduzcan aún más la velocidad en los tramos más peligrosos de la autopista, donde históricamente se han registrado accidentes relacionados con exceso de velocidad o pérdida de control.

Una carretera bajo vigilancia constante

La autopista México-Querétaro es considerada uno de los corredores logísticos más importantes del país y diariamente concentra miles de vehículos de carga, transporte de pasajeros y automóviles particulares.

Por ello, la Guardia Nacional mantiene presencia permanente con labores de prevención, vigilancia y respuesta inmediata a emergencias, buscando reducir riesgos para quienes utilizan esta vía federal.

Tras varias maniobras con maquinaria pesada, los rollos de acero fueron retirados y la circulación quedó completamente restablecida sin incidentes adicionales.

