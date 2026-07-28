Veracruz, 28 de julio de 2026.- Especialistas del Hospital de Especialidades No. 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social reconstruyeron el rostro de Katia, una joven de 24 años que presentó heridas graves después de sufrir un accidente en motocicleta.

La paciente perdió casi 40 por ciento de la piel de la cara y presentó destrucción total de la estructura nasal, de acuerdo con información proporcionada por el IMSS.

Katia fue atendida en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” por especialistas de Traumatología, Otorrinolaringología, Neurología y Cirugía Plástica.

Andrés Torres Zamudio, especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva, explicó que fue necesario reconstruir completamente la nariz. Después de la intervención, la joven recuperó la capacidad de respirar por esa vía.

“Actualmente, ya está respirando por la nariz”, señaló el médico.

El equipo quirúrgico realizó una rotación de colgajo, procedimiento mediante el cual se moviliza tejido sano que conserva su irrigación sanguínea para cubrir las áreas afectadas y facilitar su recuperación. Las cicatrices evolucionan favorablemente, según el reporte médico.

Katia agradeció la intervención del personal de salud y destacó que la reconstrucción le permitió recuperar tanto la funcionalidad como la apariencia de su rostro. Su madre, Yasmín, reconoció la atención brindada por médicos, enfermeras y autoridades del hospital.

El IMSS indicó que la paciente continúa con una evolución favorable y podrá retomar gradualmente sus actividades y proyectos personales. El comunicado no precisó cuándo ocurrió el accidente, cuánto tiempo permaneció hospitalizada ni el número total de procedimientos realizados.

La UMAE de Veracruz también realizó recientemente tres implantes cocleares en menores de cuatro años, como parte de sus servicios médicos de alta especialidad. El instituto ha desarrollado además procedimientos reconstructivos apoyados en tecnología de modelado tridimensional para planear intervenciones complejas.