San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- A partir del 1 de agosto de 2026, las y los usuarios del transporte público de San Juan del Río podrán pagar su pasaje con tarjeta de prepago, que operará con la tarifa de uso general de 10 pesos; el pago en efectivo se mantendrá como opción para quienes lo prefieran.
El anuncio corrió a cargo de la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tanya Ruiz Castro, quien sostuvo que el esquema, operado junto con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), dará mayor seguridad y transparencia a la movilidad de los sanjuanenses.
"Las y los usuarios del transporte público de San Juan del Río contarán con una nueva opción para pagar su tarifa. Podrán seguir pagando en efectivo o, si lo prefieren, utilizar la tarjeta de prepago, una alternativa más práctica, rápida y segura para realizar sus traslados", puntualizó Ruiz Castro.
La tarjeta de prepago se venderá en tiendas autorizadas y equipos de recarga automática. rotativo.com.mx
La tarjeta podrá adquirirse en las tiendas de conveniencia autorizadas Asturiano y Super Q, así como en los equipos de recarga automática instalados en la Secundaria Antonio Caso, la Facultad de Psicología, la Coordinación General de la UAQ y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
En una primera etapa, la AMEQ distribuirá 40 mil plásticos con la tarifa de uso general de 10 pesos y habilitará validadores en 300 autobuses del municipio, con lo que, de acuerdo con la agencia, se reducirán los tiempos de ascenso y se agilizará el servicio. La medida amplía el sistema de prepago que la dependencia estatal puso en marcha en el municipio desde 2025.
Las tarjetas podrán vincularse a la aplicación móvil de Qrobus, desde la cual los usuarios podrán registrarse en programas sociales como Tarifa Unidos, generar su tarjeta digital, recibir notificaciones y monitorear las unidades en tiempo real.
Desde la misma aplicación será posible consultar el saldo, realizar recargas y ubicar los cajeros y establecimientos autorizados, en complemento a los puntos de recarga ya habilitados en el municipio.