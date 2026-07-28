Tarjeta de prepago llega al transporte de San Juan del Río el 1 de agosto

La AMEQ distribuirá 40 mil tarjetas con tarifa general de 10 pesos y habilitará validadores en 300 autobuses del municipio.

Autobús urbano detenido junto a una parada techada con usuarios en una avenida de San Juan del Río

El transporte público de San Juan del Río aceptará pago con tarjeta de prepago a partir del 1 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- A partir del 1 de agosto de 2026, las y los usuarios del transporte público de San Juan del Río podrán pagar su pasaje con tarjeta de prepago, que operará con la tarifa de uso general de 10 pesos; el pago en efectivo se mantendrá como opción para quienes lo prefieran.

El anuncio corrió a cargo de la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tanya Ruiz Castro, quien sostuvo que el esquema, operado junto con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), dará mayor seguridad y transparencia a la movilidad de los sanjuanenses.

"Las y los usuarios del transporte público de San Juan del Río contarán con una nueva opción para pagar su tarifa. Podrán seguir pagando en efectivo o, si lo prefieren, utilizar la tarjeta de prepago, una alternativa más práctica, rápida y segura para realizar sus traslados", puntualizó Ruiz Castro.

Tanya Ruiz Castro conversa con asistentes frente a un mural durante el anuncio del nuevo m\u00e9todo de pago La tarjeta de prepago se venderá en tiendas autorizadas y equipos de recarga automática. rotativo.com.mx

La tarjeta podrá adquirirse en las tiendas de conveniencia autorizadas Asturiano y Super Q, así como en los equipos de recarga automática instalados en la Secundaria Antonio Caso, la Facultad de Psicología, la Coordinación General de la UAQ y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

En una primera etapa, la AMEQ distribuirá 40 mil plásticos con la tarifa de uso general de 10 pesos y habilitará validadores en 300 autobuses del municipio, con lo que, de acuerdo con la agencia, se reducirán los tiempos de ascenso y se agilizará el servicio. La medida amplía el sistema de prepago que la dependencia estatal puso en marcha en el municipio desde 2025.

Las tarjetas podrán vincularse a la aplicación móvil de Qrobus, desde la cual los usuarios podrán registrarse en programas sociales como Tarifa Unidos, generar su tarjeta digital, recibir notificaciones y monitorear las unidades en tiempo real.

Desde la misma aplicación será posible consultar el saldo, realizar recargas y ubicar los cajeros y establecimientos autorizados, en complemento a los puntos de recarga ya habilitados en el municipio.

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