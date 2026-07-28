Lluvias y chubascos afectarán a Querétaro; Protección Civil pide precaución

Protección Civil recomienda evitar zonas inundadas y mantenerse atento a información oficial ante posibles tormentas eléctricas.

Vehículos circulan durante una noche lluviosa sobre una vialidad con el pavimento mojado.

Protección Civil recomendó extremar precauciones durante las lluvias y evitar cruzar vialidades inundadas o corrientes de agua.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 28 de julio de 2026.- Querétaro tendrá intervalos de chubascos durante este martes 28 de julio, en medio de un temporal que provocará lluvias de diferente intensidad en amplias regiones del país, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y adoptar medidas preventivas ante condiciones que pueden estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento y bancos de niebla.

Para Querétaro, el reporte contempla intervalos de chubascos, condición que también se espera en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en otras regiones. El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el suroeste de Jalisco, Colima, suroeste de Michoacán, norte y este de Guerrero y oeste de Oaxaca.

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Nayarit, Morelos, Puebla y Chiapas, mientras que Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones especificadas por el organismo.

Genevieve permanece como huracán categoría 4

El huracán Genevieve continuaba como categoría 4 en el océano Pacífico y se encontraba a 830 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, según la información difundida este 28 de julio.

Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio mexicano, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

La CNPC indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en zonas vulnerables, labores de desazolve y limpieza de cunetas y pasos de agua, además de revisar inmuebles considerados para la eventual instalación de refugios temporales.

¿Qué hacer durante lluvias intensas?

Protección Civil recomendó permanecer en sitios seguros durante las precipitaciones y evitar desplazamientos innecesarios, así como mantenerse alejado de arroyos, cauces, laderas, postes, árboles y anuncios publicitarios que puedan representar un riesgo.

La población debe evitar cruzar a pie o en automóvil zonas inundadas, corrientes de agua y pasos a desnivel. Para quienes circulen en vehículo, la recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia respecto de otros automóviles y detenerse en un sitio elevado y firme cuando la lluvia o la niebla reduzcan considerablemente la visibilidad.

En viviendas, las autoridades aconsejan mantener azoteas, bajantes y coladeras libres de basura, asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento y desconectar aparatos electrónicos durante tormentas eléctricas.

La CNPC también recomendó preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos, linterna, radio con pilas, agua potable, alimentos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Quienes habiten en zonas con riesgo de inundación o deslave deberán mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil ante una eventual evacuación preventiva.

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