UTEQ gradúa a 13 emprendedoras en programa de incubación en Querétaro

Las participantes recibieron formación en estrategia, finanzas, mercadotecnia, procesos e inteligencia artificial para consolidar sus proyectos.

Grupo de emprendedoras y personal universitario en el Centro de Creatividad e Innovación 4.0 de la UTEQ.

Las participantes recibieron formación en administración, mercadotecnia, diseño de procesos e inteligencia artificial.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Querétaro, 28 de julio de 2026.- Un total de 13 emprendedoras de la generación 54 concluyeron el Programa de Incubación de Empresas de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), dirigido a fortalecer proyectos productivos y avanzar en la consolidación de sus negocios.

Las participantes desarrollan actividades relacionadas con florerías, artesanías, panadería, repostería y elaboración de alimentos típicos de la región, entre otros giros comerciales.

El programa se realizó en colaboración con la Casa de la Mujer del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Centro de Artes y Oficios del Municipio de Querétaro.

Durante el proceso de incubación, las emprendedoras recibieron capacitación en planeación estratégica, diseño de procesos, administración financiera, mercadotecnia y aplicación de inteligencia artificial.

El rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, señaló que las herramientas adquiridas permitirán a las participantes organizar mejor sus operaciones, fortalecer la administración de sus recursos y desarrollar estrategias para posicionar sus productos o servicios.

La universidad ha desarrollado anteriormente actividades relacionadas con el emprendimiento y la economía circular. En la capital también operan talleres de capacitación para mujeres y un Centro de Empoderamiento con rutas enfocadas en emprendimiento y desarrollo personal.

uteq gobierno educacion

Reciente

Roberto Cabrera Valencia participa en una reunión con habitantes y funcionarios municipales.
San Juan del Río

Jornada municipal atiende 40 solicitudes en Barranca de Cocheros

Programa municipal suma 50 jornadas

Elemento de la Policía Estatal de Querétaro resguarda a una persona detenida durante un operativo en el municipio de Jalpan.
Editorial

POES detiene en Jalpan a hombre con arma y cartuchos sin licencia

La Fiscalía General del Estado deberá definir la situación jurídica del detenido tras el hallazgo de cartuchos útiles.

Cuadrilla realiza trabajos de desazolve con equipo especializado conectado a la red de drenaje.
México

Conagua despliega 11 operativos de agua y drenaje en nueve estados

Los trabajos incluyen reparto con pipas, bombeo, desalojo de agua y limpieza de 29.7 kilómetros de drenajes.

Instalación temática con figuras de ganado en la exposición del Foro Nacional Holstein 2026.
Querétaro

Foro Nacional Holstein espera reunir a mil asistentes en Querétaro

El encuentro se realizará del 27 al 29 de julio en el QCC, con exposición comercial y ganado especializado.