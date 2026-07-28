Querétaro, 28 de julio de 2026.- Un total de 13 emprendedoras de la generación 54 concluyeron el Programa de Incubación de Empresas de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), dirigido a fortalecer proyectos productivos y avanzar en la consolidación de sus negocios.

Las participantes desarrollan actividades relacionadas con florerías, artesanías, panadería, repostería y elaboración de alimentos típicos de la región, entre otros giros comerciales.

El programa se realizó en colaboración con la Casa de la Mujer del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Centro de Artes y Oficios del Municipio de Querétaro.

Durante el proceso de incubación, las emprendedoras recibieron capacitación en planeación estratégica, diseño de procesos, administración financiera, mercadotecnia y aplicación de inteligencia artificial.

El rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, señaló que las herramientas adquiridas permitirán a las participantes organizar mejor sus operaciones, fortalecer la administración de sus recursos y desarrollar estrategias para posicionar sus productos o servicios.

La universidad ha desarrollado anteriormente actividades relacionadas con el emprendimiento y la economía circular. En la capital también operan talleres de capacitación para mujeres y un Centro de Empoderamiento con rutas enfocadas en emprendimiento y desarrollo personal.