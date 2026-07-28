IMSS, Brasil y OPS analizan hospitales resilientes en Morelos y Edomex

La delegación recorrerá Yecapixtla y Atlacomulco para analizar seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y continuidad de la atención.

Representantes del IMSS y de organismos internacionales participan en la apertura del intercambio sobre hospitales resilientes

Participantes analizan estrategias para mantener los servicios hospitalarios ante emergencias, desastres y amenazas climáticas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 28 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social recibe del 27 al 29 de julio a representantes del Ministerio de Salud de Brasil y especialistas de la Organización Panamericana de la Salud para intercambiar experiencias sobre la construcción y operación de hospitales capaces de mantener sus servicios durante emergencias, desastres y amenazas climáticas.

La agenda contempla conferencias, sesiones técnicas y dos visitas de campo para observar cómo se aplican criterios de seguridad, accesibilidad, inclusión, sostenibilidad y continuidad de la atención tanto en proyectos hospitalarios como en unidades que ya se encuentran en operación.

El martes 28 de julio, las delegaciones acudirán a la construcción del Hospital General de Zona de Yecapixtla, Morelos. Durante el recorrido revisarán la incorporación de estos criterios desde las etapas de planeación, diseño y ejecución de la obra.

El miércoles 29 de julio visitarán el Hospital General de Zona No. 252 de Atlacomulco, Estado de México, donde analizarán la organización de los servicios, el aprovechamiento de recursos y los procedimientos utilizados para mantener la atención médica cotidiana.

Durante la sesión de apertura del H. Consejo Técnico, el jefe de la Oficina de la Dirección General del IMSS, Álvaro Velarca Hernández, señaló que el intercambio permitirá al Instituto presentar sus avances y retos, además de conocer las innovaciones desarrolladas en Brasil. Velarca acudió en representación de Zoé Robledo, director general del Seguro Social.

La representante del Ministerio de Salud de Brasil, Mirela Pilon Pesatti, explicó que las visitas permitirán conocer directamente buenas prácticas de resiliencia tanto en hospitales en construcción como en inmuebles que ya brindan servicios.

Indicó que los sistemas de salud deben reforzar sus acciones preventivas y su capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático, mediante proyectos sustentables y sostenibles que protejan a pacientes, trabajadores e instalaciones.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Alejandra Santos Carrillo, sostuvo que la resiliencia hospitalaria requiere integrar capacidades de adaptación, recuperación y aprendizaje en todas las áreas de una unidad médica, desde su planeación hasta su operación diaria.

José Moya, representante de la OPS en México, consideró que la cooperación internacional permite fortalecer los protocolos para garantizar atención continua y segura ante emergencias.

La OPS y el Gobierno de México también mantienen una estrategia de cooperación 2026-2030 que incluye la preparación de los sistemas sanitarios frente al cambio climático y las emergencias.

El recorrido por Yecapixtla ocurre mientras el Instituto avanza en un programa de 47 hospitales nuevos del IMSS, entre los cuales se encuentra esta unidad de Morelos, proyectada con 124 camas y 30 especialidades.

La expansión se relaciona con el plan federal de infraestructura hospitalaria, que contempla construcción, ampliaciones y sustituciones de unidades hacia 2030.

La continuidad de servicios también se aplica mediante esquemas cotidianos, como la operación de urgencias y hospitalización durante días inhábiles en unidades del IMSS en Querétaro.

El comunicado no precisó si después de las visitas se elaborará un diagnóstico conjunto, un protocolo regional o un calendario para aplicar las experiencias identificadas en otras unidades hospitalarias.

salud brasil ops imss

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