Querétaro — 16 de marzo de 2026. —Tres hospitales y siete unidades de medicina familiar del IMSS en Querétaro operarán con normalidad este lunes 16 de marzo, con servicios de urgencias, hospitalización y atención médica continua las 24 horas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la medida busca garantizar cobertura médica permanente para la población derechohabiente durante una jornada en la que algunas actividades administrativas podrían suspenderse.

El IMSS en Querétaro ha mantenido un esquema de atención médica en días inhábiles desde años anteriores, con la activación de unidades estratégicas distribuidas en distintos puntos del estado para evitar desabasto de servicios.

Las unidades hospitalarias que brindarán atención las 24 horas son el Hospital General Regional No. 1, ubicado en avenida Zaragoza; el Hospital General Regional No. 2 y el Hospital General de Zona No. 3. Además, la Unidad de Medicina Familiar No. 6 ofrecerá atención médica continua de 8:00 a 20:00 horas.

También operarán con servicio ininterrumpido siete unidades de medicina familiar: la UMF No. 4, UMF No. 7, UMF No. 8, UMF No. 9, UMF No. 12, UMF No. 15 y UMF No. 17, distribuidas en distintos municipios del estado.

Urgencias del IMSS priorizan casos según valoración médica

El instituto recordó que en el área de urgencias la atención se otorga con base en la valoración del personal de salud, quien determina la prioridad de cada caso. Este esquema de triage médico permite garantizar intervención inmediata a pacientes con padecimientos graves o que requieren atención urgente.

Con la activación de estas 10 unidades médicas, el IMSS en Querétaro aseguró que los derechohabientes contarán con cobertura médica sin interrupciones durante la jornada del 16 de marzo.