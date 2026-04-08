Querétaro, 8 de abril de 2026. —Con una inversión de 1.5 millones de pesos, el municipio de Querétaro alista un espectáculo nocturno de luces y sonido para conmemorar los 300 años del inicio de la construcción del Acueducto, el monumento de 74 arcos que se volvió sello de identidad de la capital.

El presidente municipal Felifer Macías Olvera anunció que la cita será el sábado 25 de abril a las 22:00 horas en la Calzada de los Arcos, con un montaje pensado para familias y visitantes. El evento será gratuito y forma parte de la agenda conmemorativa del tricentenario que el gobierno municipal ha venido perfilando desde principios de año.

Los trabajos del Acueducto iniciaron en 1726 bajo el impulso de Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila, y consolidaron a Querétaro como una de las ciudades más relevantes del virreinato. Como adelantó el propio alcalde en enero pasado durante el anuncio de las actividades por el tricentenario, el programa conmemorativo combina eventos académicos, culturales y de recuperación del espacio público alrededor del monumento.

Antes del espectáculo principal, el municipio instalará cinco escenarios con actividades simultáneas desde la tarde del sábado. Música regional, rock, trova, DJs y expresiones culturales locales conformarán la programación paralela, en un formato que busca acercar a distintos públicos al mismo corredor urbano.

Macías Olvera adelantó que el talento será mayoritariamente queretano, en línea con la apuesta municipal por promover artistas de la entidad en celebraciones de gran formato.

Espectáculo busca derrama económica en el Centro Histórico

El alcalde ubicó el evento dentro de la estrategia para impulsar actividad turística y comercial en el primer cuadro, donde el municipio ha trabajado en paralelo con una política de ordenamiento del comercio en el Centro Histórico durante los últimos meses.

"Es un evento pensado para que vengan con sus hijos, con sus nietos, con amigos, en un entorno seguro, pero también con el objetivo de que esta celebración genere derrama económica para el comercio local y beneficie directamente a las familias queretanas", afirmó.

Sobre la logística vial, Macías Olvera adelantó que la afectación será mínima y que los cierres se limitarán a un tramo de la Calzada de los Arcos durante la noche del sábado. Los detalles operativos de movilidad se darán a conocer en los próximos días, de acuerdo con lo informado por el gobierno municipal.

¿Qué se celebra con el tricentenario del Acueducto?

El monumento, integrado por 74 arcos de cantera rosa que alcanzan alturas superiores a los 28 metros, fue durante siglos el principal referente hidráulico de la ciudad y en septiembre de 2024 fue sometido a un proyecto de iluminación de vanguardia con tecnología RGB que renovó su lectura nocturna en la Calzada de los Arcos.

Con el espectáculo del 25 de abril, el tricentenario suma un montaje que el municipio proyecta como punto alto del programa conmemorativo del año.

Macías Olvera llamó a los queretanos a programarse para la fecha y consideró que se trata de una oportunidad para reforzar la identidad histórica y cultural de la capital.