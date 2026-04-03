La autopista México-Querétaro, en particular el tramo de la federal 57 que atraviesa el municipio, arrastra un historial de siniestralidad que no se detiene en vacaciones.

Datos de la SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte documentan más de mil 388 accidentes y 183 personas fallecidas en los tramos queretanos desde que comenzaron las obras de rehabilitación de Banobras en el año 2020.

Colisiones por alcance, exceso de velocidad y no guardar distancia encabezan las causas; la fatiga de operadores de transporte pesado está detrás del 48% de los siniestros.

No se trata solo de cifras acumuladas. El promedio es de tres percances diarios sobre esta autopista, con 417 colisiones documentadas y 42 personas fallecidas únicamente en 2024, según el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales.

Los tramos queretanos de la 57 figuran entre los seis más peligrosos del país, y el incremento de vehículos durante Semana Santa multiplica la exposición al riesgo.





Flujo vehicular sobre la autopista México-Querétaro en el tramo de San Juan del Río durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026. rotativo.com.mx

Qué revisar antes de salir a carretera desde San Juan del Río

La revisión mecánica previa al viaje es la primera barrera contra un percance. Frenos, neumáticos —incluyendo presión y profundidad de dibujo—, niveles de aceite, anticongelante y líquido de frenos deben verificarse antes de encender el motor.

Luces delanteras, traseras y direccionales en funcionamiento, limpiaparabrisas en buen estado y tanque de combustible suficiente para el trayecto completan la lista básica que Protección Civil recomienda a todo conductor.

En carretera, el límite de velocidad en autopista es de 110 kilómetros por hora, pero la velocidad segura depende de las condiciones del momento: densidad de tráfico, estado del pavimento, visibilidad y clima.

La regla de los tres segundos de distancia con el vehículo de adelante se vuelve crítica cuando el flujo es denso y cualquier frenado brusco puede desatar un alcance en cadena.

No rebasar por el acotamiento, usar cinturón de seguridad en todos los asientos y evitar el uso del teléfono celular al volante son medidas que parecen obvias pero que la estadística demuestra insuficientes.

¿Qué hacer si se presenta una emergencia en la autopista?

Ante cualquier percance o situación de riesgo sobre la autopista México-Querétaro o las carreteras estatales, el número de emergencias 911 opera las 24 horas.

La Guardia Nacional mantiene presencia permanente sobre la federal 57 con los operativos Caballero del Camino y Carrusel, que despliegan unidades móviles de orientación y puntos fijos de vigilancia.

El operativo estatal, coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 595 elementos y 243 unidades, se extiende hasta el 12 de abril en los 18 municipios de Querétaro.

Conducir con cansancio equivale a conducir con alcohol en la sangre, según especialistas en seguridad vial. Para trayectos largos, las paradas cada dos horas a descansar, hidratarse y estirar las piernas no son una sugerencia: son una medida que puede marcar la diferencia entre llegar al destino o convertirse en una estadística más de la carretera más transitada del centro del país.