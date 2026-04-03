Tres muertos al caer en barranco durante cateo a bar en Querétaro

Fiscalía investiga muerte de tres personas que huyeron durante diligencia en colonia Bustamante.

Zona de barranco en colonia Carlos María Bustamante donde tres personas murieron tras cateo a bar en Querétaro

Elementos ministeriales ejecutaron la diligencia de cateo en un bar de la colonia Carlos María Bustamante, en Querétaro capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de abril de 2026. —Tres personas perdieron la vida al precipitarse en un barranco ubicado en la parte trasera de un bar de la colonia Carlos María Bustamante, en la capital del estado, luego de que salieron corriendo del establecimiento durante una diligencia de cateo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación y precisó que el inmueble presuntamente operaba sin licencia vigente.

Los hechos ocurrieron mientras personal ministerial ejecutaba la orden de cateo en el establecimiento tipo bar. De acuerdo con la información recabada por la FGE, cuatro personas que se encontraban en el interior abandonaron el lugar al percatarse de la intervención y corrieron hacia la zona posterior del inmueble, donde el terreno colinda con un desnivel pronunciado.

Un operativo de cateos Sinergia similar al de días previos en la zona metropolitana derivó en esta diligencia, aunque la Fiscalía no ha precisado si forma parte de esa misma estrategia.

Tres de ellos continuaron su trayecto y cayeron al barranco. El cuarto fue localizado entre la vegetación de la zona, atorado entre arbustos, y recibió auxilio por parte de los propios servidores públicos que participaban en la diligencia.

Testimonios confirman la huida hacia el barranco en colonia Bustamante

Las entrevistas practicadas a los elementos que intervinieron en el cateo coinciden en un punto: observaron a varias personas salir del inmueble y dirigirse a la parte posterior, rumbo al barranco. Un testigo civil corroboró la versión y declaró ante la autoridad que, al notar la presencia policial, quienes estaban dentro del bar decidieron huir por la parte trasera.

La FGE implementó acciones de búsqueda en la zona inmediatamente después del hallazgo. No se ha informado la identidad de las víctimas ni se han dado a conocer detalles sobre posibles antecedentes penales de los fallecidos.

La ausencia de licencia vigente en el establecimiento abre una línea paralela de investigación sobre las condiciones en que operaba el bar, un tipo de irregularidad que ha estado en el centro del debate público en Querétaro desde el caso del bar Cantaritos a finales de 2024.

¿Qué sigue en la investigación de las muertes durante el cateo?

La Fiscalía informó que dará vista a las autoridades competentes y mantendrá el seguimiento hasta el esclarecimiento total de los hechos. Hasta el momento, la dependencia no ha señalado responsabilidades directas ni ha emitido postura sobre si la operación de cateo cumplió con los protocolos establecidos para este tipo de diligencias.

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