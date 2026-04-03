Querétaro, 3 de abril de 2026. —Tres personas perdieron la vida al precipitarse en un barranco ubicado en la parte trasera de un bar de la colonia Carlos María Bustamante, en la capital del estado, luego de que salieron corriendo del establecimiento durante una diligencia de cateo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación y precisó que el inmueble presuntamente operaba sin licencia vigente.
Los hechos ocurrieron mientras personal ministerial ejecutaba la orden de cateo en el establecimiento tipo bar. De acuerdo con la información recabada por la FGE, cuatro personas que se encontraban en el interior abandonaron el lugar al percatarse de la intervención y corrieron hacia la zona posterior del inmueble, donde el terreno colinda con un desnivel pronunciado.
Un operativo de cateos Sinergia similar al de días previos en la zona metropolitana derivó en esta diligencia, aunque la Fiscalía no ha precisado si forma parte de esa misma estrategia.
Tres de ellos continuaron su trayecto y cayeron al barranco. El cuarto fue localizado entre la vegetación de la zona, atorado entre arbustos, y recibió auxilio por parte de los propios servidores públicos que participaban en la diligencia.
Testimonios confirman la huida hacia el barranco en colonia Bustamante
Las entrevistas practicadas a los elementos que intervinieron en el cateo coinciden en un punto: observaron a varias personas salir del inmueble y dirigirse a la parte posterior, rumbo al barranco. Un testigo civil corroboró la versión y declaró ante la autoridad que, al notar la presencia policial, quienes estaban dentro del bar decidieron huir por la parte trasera.
La FGE implementó acciones de búsqueda en la zona inmediatamente después del hallazgo. No se ha informado la identidad de las víctimas ni se han dado a conocer detalles sobre posibles antecedentes penales de los fallecidos.
La ausencia de licencia vigente en el establecimiento abre una línea paralela de investigación sobre las condiciones en que operaba el bar, un tipo de irregularidad que ha estado en el centro del debate público en Querétaro desde el caso del bar Cantaritos a finales de 2024.
¿Qué sigue en la investigación de las muertes durante el cateo?
La Fiscalía informó que dará vista a las autoridades competentes y mantendrá el seguimiento hasta el esclarecimiento total de los hechos. Hasta el momento, la dependencia no ha señalado responsabilidades directas ni ha emitido postura sobre si la operación de cateo cumplió con los protocolos establecidos para este tipo de diligencias.