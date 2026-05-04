Querétaro, 4 de mayo de 2026. — Una camioneta de alta gama. Eso fue lo que Daniel "N", alias "El Morral", ofreció a los agentes de la Policía de Investigación del Delito al momento de su captura, según expuso el fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, durante la conferencia de prensa en la que detalló el avance de tres carpetas por hechos violentos.
El presunto responsable del homicidio cometido el 17 de enero de 2026 en el bar Konor Night Club, ubicado sobre prolongación Bernardo Quintana 2150 en la colonia San Pablo, fue detenido el 25 de abril cuando ingresó a Querétaro tras varios meses fuera de la entidad.
El hecho ocurrió al interior del establecimiento, donde la víctima fue localizada sin vida con una lesión por proyectil de arma de fuego.
La integración de la carpeta incluyó once entrevistas a testigos, la necrocirugía que estableció la causa de muerte, la inspección de cámaras de videograbación del lugar y la identificación plena del vehículo en el que el imputado abandonó la zona, según precisó el fiscal en su exposición sobre los avances bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.
El trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió ubicar al imputado en un hotel de Juventino Rosas. Las técnicas de investigación, los cateos autorizados en esa ciudad y el análisis de telefonías permitieron establecer su identidad y obtener la orden de aprehensión correspondiente, refirió De Jesús Hernández en su intervención.
La Policía de Investigación del Delito identificó el círculo del imputado y aguardó su regreso a territorio queretano para la cumplimentación del mandato judicial.
Daniel "N" cuenta también con orden de aprehensión vigente en Guanajuato por el delito de homicidio doloso, según confirmó el titular de la Fiscalía estatal. Tras la audiencia inicial fue vinculado a proceso bajo prisión preventiva justificada por el homicidio cometido en el establecimiento de la capital.
Sinergia y coordinación con Guanajuato sostienen las capturas
El fiscal enmarcó la detención dentro del esquema de coordinación interinstitucional reconocido como instancia operativa del sistema estatal de seguridad tras la reforma a la Ley de Seguridad publicada en el periódico oficial el 23 de febrero de 2026.
La estrategia ha sostenido operativos coordinados entre fuerzas estatales, federales y municipales que la Fiscalía ha reportado de manera permanente durante los últimos meses.
De acuerdo con cifras presentadas por la dependencia, los homicidios dolosos en Querétaro registraron una disminución del 29 por ciento en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según el registro nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El descenso se acumula a la reducción superior al 30 por ciento que reportó 2025 frente a 2024.
El caso quedó a disposición del juez de control, que dictó la medida cautelar correspondiente. La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de cara a las siguientes etapas procesales.