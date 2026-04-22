Amealcenses responde por accidente en la carretera La Muralla-SJR que dejó nueve muertos

La línea ofreció condolencias a las familias y dijo colaborar con las autoridades para esclarecer el percance.

Autobús de la línea Amealcenses destrozado tras accidente con nueve muertos en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en Amealco

Autotransportes Amealcenses ofreció condolencias a las familias de las nueve víctimas mortales del accidente en la carretera La Muralla-San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 22 de abril de 2026.- Autotransportes Amealcenses reconoció este miércoles el accidente de uno de sus autobuses en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en territorio de Amealco, donde la unidad dejó un saldo oficial de nueve personas fallecidas, tres graves y al menos 24 lesionados, según confirmó el Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro.

La empresa difundió un comunicado oficial con sus condolencias a las familias de las víctimas y detalló que desde los primeros momentos activó sus protocolos internos de emergencia para brindar acompañamiento integral a los afectados.

La respuesta corporativa llegó mientras los cuerpos de emergencia aún realizaban maniobras y los heridos graves eran trasladados a hospitales de la región por vía aérea y terrestre.

La empresa precisó que el acompañamiento a las víctimas y sus familias incluye asistencia médica, psicológica, legal y logística, aunque en el documento no se especificaron montos, plazos ni mecanismos de contacto directo para las familias de las nueve víctimas mortales ni para los decenas de lesionados.

En el mismo pronunciamiento, la línea de transporte indicó que colabora con las autoridades competentes y que entregará la información necesaria para el esclarecimiento del percance. Amealcenses agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y de las autoridades locales y estatales que intervinieron en la zona, donde participaron corporaciones de Amealco, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro capital bajo el protocolo de múltiples víctimas.

El comunicado no abordó la situación laboral del conductor de la unidad ni se pronunció sobre las versiones que en el sitio apuntaron a falta de precaución y exceso de velocidad como factores probables del accidente.

La mayoría de los pasajeros del autobús eran trabajadores originarios de comunidades de la zona indígena de Amealco que viajaban rumbo a sus empleos en San Juan del Río y Querétaro capital. La causa oficial del percance será determinada por las diligencias periciales que conduce la Fiscalía General del Estado.

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