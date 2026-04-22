Amealco, 22 de abril de 2026.- Autotransportes Amealcenses reconoció este miércoles el accidente de uno de sus autobuses en el kilómetro 8 de la carretera La Muralla-San Juan del Río, en territorio de Amealco, donde la unidad dejó un saldo oficial de nueve personas fallecidas, tres graves y al menos 24 lesionados, según confirmó el Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro.
La empresa difundió un comunicado oficial con sus condolencias a las familias de las víctimas y detalló que desde los primeros momentos activó sus protocolos internos de emergencia para brindar acompañamiento integral a los afectados.
La respuesta corporativa llegó mientras los cuerpos de emergencia aún realizaban maniobras y los heridos graves eran trasladados a hospitales de la región por vía aérea y terrestre.
La empresa precisó que el acompañamiento a las víctimas y sus familias incluye asistencia médica, psicológica, legal y logística, aunque en el documento no se especificaron montos, plazos ni mecanismos de contacto directo para las familias de las nueve víctimas mortales ni para los decenas de lesionados.
En el mismo pronunciamiento, la línea de transporte indicó que colabora con las autoridades competentes y que entregará la información necesaria para el esclarecimiento del percance. Amealcenses agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y de las autoridades locales y estatales que intervinieron en la zona, donde participaron corporaciones de Amealco, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro capital bajo el protocolo de múltiples víctimas.
El comunicado no abordó la situación laboral del conductor de la unidad ni se pronunció sobre las versiones que en el sitio apuntaron a falta de precaución y exceso de velocidad como factores probables del accidente.
La mayoría de los pasajeros del autobús eran trabajadores originarios de comunidades de la zona indígena de Amealco que viajaban rumbo a sus empleos en San Juan del Río y Querétaro capital. La causa oficial del percance será determinada por las diligencias periciales que conduce la Fiscalía General del Estado.