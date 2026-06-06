Gradúa la SSPC a su primera generación de operaciones especiales

Estado de México, 6 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) graduó a la primera generación del Curso de Técnicas y Tácticas de Operaciones Especiales, integrada por 58 elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) que concluyeron 740 horas de entrenamiento especializado.

La ceremonia de clausura se realizó en Teotihuacán, donde los egresados recibieron la boina negra que identifica a la nueva fuerza táctica federal. Entre ellos, una mujer obtuvo mención honorífica por su resistencia física y mental a lo largo del proceso de formación.

¿En qué consiste el curso de operaciones especiales de la SSPC?

La preparación se extendió por 12 semanas y articuló tres ejes operativos: operaciones urbanas, aeromóviles y tácticas rurales. A esas fases se sumó capacitación en uso de la fuerza, medicina táctica de combate, armamento y tiro, explosivos, planeación cartográfica y navegación terrestre.

La formación se inscribe en el esfuerzo de profesionalización que la SSPC, a cargo del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, impulsa en sus corporaciones.

¿Qué es la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas?

La incorporación de los nuevos elementos refuerza las capacidades operativas de la dependencia en el marco de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), creada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2025.

La UNO agrupa a agentes especializados responsables de planear, dirigir y ejecutar investigaciones y acciones para la persecución de delitos con base en inteligencia, análisis e información estratégica.

Entre sus atribuciones figuran la planeación y ejecución de acciones de inteligencia, investigación y estrategias táctico-operativas para identificar y capturar a generadores de violencia, la atención de incidentes que representen riesgo para la población y la implementación de mecanismos de protección para servidores públicos en situación de riesgo.

Esas tareas se inscriben en la estrategia de seguridad federal frente al crimen organizado.

Las cinco estrellas del escudo de la UNO representan los valores que distinguen a sus integrantes: servicio, disciplina, sacrificio, lealtad y profesionalismo. La boina negra que ahora portan los graduados simboliza honor, sacrificio, perseverancia y vocación de servicio.

La salida de esta primera generación marca el arranque operativo de un grupo que la SSPC proyecta como soporte para misiones de alta exigencia en distintos puntos del país.